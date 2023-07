easyJet cancella 1.700 voli tra luglio e settembre

L’allerta di Eurocontrol – che avverte che durante l’estate un volo su tre potrebbe essere a rischio a causa delle numerose mobilitazioni dei controllori di volo – ha subito sortito i primi effetti. La compagnia aerea easyJet, infatti, ha annunciato il taglio di 1.700 voli tra i mesi di luglio e settembre proprio a causa degli scioperi che avverano nelle prossime settimane.

La maggior parte dei voli sono previsti in partenza o in arrivo all’aeroporto di Gatwick e, in totale, il taglio “vale” quasi un’intera giornata di operazioni di easyJet e condizionerà i piani di oltre 180mila viaggiatori.

Secondo uno statement del vettore inglese, “attualmente operiamo fino a circa 1.800 voli e trasportiamo circa 250mila clienti al giorno con più equipaggio e piloti che mai e, come tutte le compagnie aeree, rivediamo i nostri voli in maniera costante”.

“Come ha dichiarato Eurocontrol – prosegue la nota – l’intera industria sta vivendo anche quest’estate delle situazioni complicate, con uno spazio aereo più limitato a causa della guerra in Ucraina e con conseguenti ritardi nel controllo dello spazio aereo che sono senza precedenti, peggiorate dalle continue azioni di sciopero proprio dei controllori di volo”.

Secondo easyJet, infine, “è stata approntata una serie di modifiche preventive al nostro programma cancellando un piccolo numero di voli a Gatwick, dove abbiamo più frequenze giornaliere e continuiamo ad operare circa 90mila voli in questo periodo. I clienti i cui voli sono interessati vengono informati, con il 95% dei clienti che viene riprenotato su un volo alternativo e tutti i clienti hanno la possibilità di riprenotare o ricevere un rimborso.Siamo spiacenti per qualsiasi inconveniente che questo possa aver causato”.