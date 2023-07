easyJet, quattro nuove rotte internazionali per l’inverno

Quattro nuove rotte internazionali da e per l’Italia a partire dal prossimo inverno. easyJet aumenta la propria offerta con nuovi collegamenti che riguardano gli aeroporti di Milano Malpensa, Napoli e Pisa.

Il network di destinazioni raggiungibil da Milano Malpensa si amplia con la ripresa dei collegamenti con Aqaba, la città giordana affacciata sul Mar Rosso: la rotta sarà attiva dal 12 novembre, con due frequenze settimanali in programma ogni mercoledì e domenica. A partire dal 4 novembre sarà avviato il collegamento tra Napoli Capodichino e Marsa Alam, sempre sul Mar Rosso. Un volo settimanale, in partenza ogni sabato.

Inoltre, in vista delle vacanze natalizie, easyJet arricchirà il proprio network con nuovi voli verso il villaggio di Babbo Natale: a partire dal 16 dicembre, infatti, la compagnia lancerà un nuovo collegamento da Napoli verso Rovaniemi, in Finlandia, con due voli a settimana ogni mercoledì e sabato, che andrà ad aggiungersi a quello in partenza da Milano.

Dal primo novembre, infine, sarà attivo un nuovo collegamento tra Pisa e Porto, con due voli a settimana, ogni mercoledì e sabato. Grazie alla nuova rotta si amplia il ventaglio di destinazioni internazionali raggiungibili dall’aeroporto Galileo Galilei, che già conta Londra, Amsterdam, Berlino, Parigi, Manchester e Bristol.