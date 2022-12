easyJet, sette nuove rotte dall’Italia in estate

easyJet amplia la propria offerta da e per l’Italia con l’annuncio di sette nuove rotte – già in vendita – in partenza per la prossima stagione estiva 2023.

A partire dal 31 marzo prossimo, l’aeroporto di Milano Malpensa sarà collegato con Lourdes, raggiungibile in un paio di ore con due voli settimanali, e dal 27 marzo con Parigi Beauvais, raggiungibile per la prima volta con fino a quattro voli ogni settimana. Dal 26 giugno, inoltre, si avvieranno anche inediti collegamenti verso Birmingham (fino a tre frequenze settimanali).

Novità anche per i passeggeri in partenza dalla base di easyJet a Venezia: si parte con Larnaca, a Cipro, raggiungibile per la prima volta in assoluto con un collegamento diretto a partire dal 1° aprile con fino a due voli alla settimana; per proseguire con la croata Dubrovnik, che dal 1° luglio sarà collegata con il capoluogo veneto ogni sabato.

Infine la Sicilia, che dal 6 aprile vedrà la rotta Palermo-Nizza (fino a tre volte a settimana). Il 2 giugno sarà, invece, il turno dell’aeroporto Fontanarossa di Catania, che accompagnerà per la prima volta i passeggeri alla volta di Edimburgo, la capitale scozzese, con due voli settimanali.