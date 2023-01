easyJet volerà tutta l’estate sulla Milano Bergamo-Lisbona

INTERVISTA ESCLUSIVALa sua prima uscita pubblica in veste di vice presidente dell’Ocse, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dove è stata nominata dopo un anno da amministratore delegato dell’Enit, è stata la partecipazione al #WttcGlobalSummit di Riyadh.Roberta #Garibaldi, esperta di turismo enogastronomico, era tra i pochi italiani presenti e partecipa spesso a questa come ad altre iniziative del World Travel & Tourism Council. In questa intervista esclusiva a L’Agenzia di Viaggi Magazine, spiega il senso di questi eventi internazionali, dicendo la sua su come l’Italia potrebbe trarne vantaggio