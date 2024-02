Ectaa lancia il Travel Industry Ambassador Programme

Un programma promozionale ad ampio respiro. Ecco il Travel Industry Ambassador lanciato dall’Ectaa (European Council of Travel Agent Associations) per presentare il dinamismo e l’innovazione del settore dell’industria dei viaggi attraverso una vera e propria vetrina di agenti di viaggi e tour operator, che hanno adottato nuovi modelli operativi dando un forte contributo al futuro della filiera del viaggio organizzato.

Il programma dell’Ectaa vuole essere una risposta alle sfide critiche che il settore dei viaggi si trova attualmente ad affrontare e intende evidenziare la necessità di un’azione collettiva e un salto di qualità nelle competenze. Un impegno sul campo che si realizzerà attraverso una serie di sessioni interattive e workshop nel corso dei quali gli ambassador del Tia illustreranno le nuove strumentazioni a disposizione per migliorare la capacità di comunicazione, affrontando anche temi di attualità come la digitalizzazione nelle imprese di viaggi e le interazioni con la clientela.

Il programma prevede anche aggiornamenti su quanto viene deciso dai responsabili politici dell’Ue in materia turistica per tenere costantemente informati gli operatori del settore. In buona sostanza il Tia vuole essere un’efficace operazione di networking e alla fine dell’anno è prevista una analisi a consuntivo del lavoro svolto, ma soprattutto un bilancio delle interazioni avviate che potranno anche scaturire in partnership strategiche attuate tra gli ambassador e gli operatori (adv e t.o.) che parteciperanno alle varie sessioni di lavoro.

Tra i primi ambassador dell’Ectaa, individuati per avviare il programma di workshop figura Gabriele Milani, direttore di Fto, che osserva: «Questo nuovo modello di networking vuole fornire gli strumenti ottimali per comunicare con le istituzioni europee, nell’impostare la comunicazione sia sui social, sui propri profili e la presenza di ambassador di vari paesi è sicuramente un valore aggiunto. Il fine ultimo è quello di valorizzare il settore del turismo organizzato agli occhi delle istituzioni ma anche del consumatore finale. Far capire bene qual è il valore che porta il turismo organizzato che spesso non è percepito appieno. In particolare questa operazione viene avviata in un momento cruciale perché a Bruxelles si stanno discutendo materie di estrema rilevanza come la revisione della direttiva pacchetti, i rapporti con i vettori aerei. E ancora la intermodalità, la digitalizzazione e la sostenibilità; tutti temi sui quali il turismo organizzato può e deve avere voce in capitolo».

«A proposito della direttiva pacchetti che ci tocca da vicino – prosegue Milani – potremo sicuramente far sentire la nostra voce tramite gli ambassador. Ovviamente, se ci saranno operatori italiani o adv italiani interessati a seguire questo programma potranno prendere contatto anche con noi della Fto, per preparare un’apposita richiesta da presentare all’Ectaa. Intanto, la prossima settimana ci sarà un primo incontro interlocutorio a Bruxelles tra gli ambassador designati, per capire anche come e con quali criteri reclutarne altri tra titolari d’impresa e manager. Posso solo aggiungere che per il 2024 sono già previsti almeno 4-5 appuntamenti fino alla fine dell’anno, dopodiché tireremo le somme del lavoro anche formativo svolto in queste sessioni».

Accanto a Milani di Fto gli altri ambassador che al momento prenderanno parte al programma sono Anna Lennhammer, funzionaria Affari Pubblici presso presso Nltg – Nordic Leisure Travel Group (Svezia) – Gert Raes , proprietario e amministratore delegato dell’organizzatore di viaggi Wings ‘n Wheels (Belgio), Vincent Snauwaert, responsabile delle pubbliche relazioni presso Tui (Belgio), Esa Talonen, amministratore delegato di Ikaalisten Matkatoimisto (Finlandia), Dima Tantsiura, ceo di Albatros Travel (Ucraina), Joeri Van Andel, general counsel presso Sunweb Group (Paesi Bassi).

Gli operatori interessati a partecipare possono contattare la segreteria dell’Ectaa ([email protected]). Il programma è supportato da un primo gruppo di partner industriali, tra i quali Visa, Mastercard, Trust My Group, Perseuss-Actuary, Visit Bulgaria.