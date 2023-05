Ectaa, l’assemblea annuale si terrà a Riga dal 7 al 9 giugno

È tempo di Lettonia: sarà infatti la capitale Riga la sede della prossima assemblea annuale dell’Ectaa, European Council of travel agent association, che si terrà dal 7 al 9 giugno 2023, alla quale seguirà anche una operazione promozionale congiunta dell’Ectaa e della Liaa Tourism. Quest’ultima è l’associazione che rappresenta le agenzie di viaggi lettoni per promuovere la destinazione baltica puntando sugli asset di patrimonio storico, artistico e culturale, paesaggi naturali di grande suggestione, e con una accessibilità facilitata da comodi collegamenti stradali.

Nell’annunciare e la prossima assemblea generale dell’Ectaa, è stata infatti presentata la campagna promozionale che mira a valorizzare sui mercati europei le ricchezze offerte del Paese, creando un’azione di sensibilizzazione verso i professionisti dei viaggi.

Questo atteso summit annuale riunirà operatori leader del settore dei viaggi, decision maker ed esperti di tutta Europa, fornendo una piattaforma ideale per promuovere anche la Lettonia e discutere strategie di crescita per questo paese baltico. Previsto anche un fam trip post assemblea per far conoscere ai professionisti di viaggi europei, le peculiarità di questa destinazione.

Il viaggio di approfondimento sarà basato sui pittoreschi paesaggi della Lettonia, i i suoi monumenti storici, le esperienze culturali e la calda ospitalità lettone, ovvero gli asset vincenti per una promozione mirata su alcuni mercati di riferimento come Germania, Austria, Svizzera e Regno Unito.

Nel corso dell’evento assembleare di Ectaa sono programmati anche webinar per illustrare tutti i punti di forza del turismo lettone, fornendo preziose informazioni a agenzie di viaggi e tour operator che consentiranno poi una migliore e semplificata commercializzazione.

L’Ectaa e il dipartimento del turismo dell’Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo della Lettonia condivideranno questo obiettivo comune per promuovere nel contempo un turismo sostenibile e responsabile, incoraggiando allo stesso tempo l’esplorazione di nuovi territori, con una collaborazione che segna l’inizio di una partnership a lungo termine per posizionare la Lettonia come destinazione di punta per i viaggi degli europei.