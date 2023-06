eDreams Odigeo recluta esperti hitech per l’hub di Milano

Prosegue anche nella stagione estiva la campagna di recruitment di profili tech di eDreams Odigeo. Tra le figure più ricercate figurano ingegneri e sviluppatori, esperti Java e sviluppatori mobile, che potranno sottoporre la propria candidatura per il tech hub di Milano, inaugurato lo scorso gennaio, ma anche per altre sedi europee, tra cui quelle di Barcellona, Porto, Madrid.

L’azienda intende, dunque, potenziare le sue capacità tecnologiche in diverse sedi europee. I candidati selezionati potranno beneficiare dell’organizzazione del lavoro ibrido e flessibile, e vivere l’esperienza da digital nomad visitando anche gli altri tech hub del vecchio continente. Questa scelta è volta infatti a promuovere la flessibilità e la creatività dei dipendenti.

Per Dana Dunne, amministratore delegato di eDreams Odigeo, «essere riconosciuti come uno dei migliori datori di lavoro in campo tecnologico dimostra il nostro impegno nel favorire l’eccellenza sul posto di lavoro. Con i migliori talenti internazionali nel nostro team siamo pronti per una crescita e un successo costanti».