Egnazia Ospitalità Italiana assume 120 persone

08 Gennaio 07:30 2026

Egnazia Ospitalità Italiana, il Gruppo di gestione alberghiera fondato da Aldo Melpignano, ha annunciato i Recruiting Days 2026: due giornate dedicate alla selezione di nuovi professionisti da inserire, per la prossima stagione, nelle strutture aziendali.

Le modalità di partecipazione previste sono due: il 4 febbraio 2026, in modalità online; il 6 febbraio 2026, in presenza presso Borgo Egnazia, per incontrare il team Hr. L’iniziativa è finalizzata alla selezione di circa 120 nuove figure che entreranno a far parte di diverse realtà del gruppo.

Le posizioni aperte interessano numerosi reparti operativi e di servizio, tra cui: front of house, porter, sala, sommelier, cucina, plonge, pasticceria, bar, housekeeping, allestimenti, magazzino, spa, bagnini, manutenzione, boutique, eventi e banqueting.

I Recruiting Days rappresentano un’opportunità concreta sia per chi desidera muovere i primi passi nel settore, sia per chi intende affrontare una nuova sfida professionale.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Egnazia
