Egnazia Ospitalità Italiana, il chief commercial officer è Andrea Filippi

È Andrea Filippi il nuovo chief commercial officer di Egnazia Ospitalità Italiana, il Gruppo di gestione alberghiera fondato da Aldo Melpignano che ha tra le sue proprietà, in Puglia, Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano e le Carrube a Ostuni, e tre aperture di nuove strutture previste tra il 2024 e il 2025 a Roma, Brunico e Cortina d’Ampezzo.

A partire dal 2 maggio prossimo, il nuovo chief commercial officer avrà la responsabilità delle aree di sales, revenue management, reservations e development.

Andrea Filippi porta al Gruppo la sua ventennale esperienza internazionale nell’ospitalità di lusso, cominciata presso noti hotel della Costa Smeralda e alcune strutture del gruppo Ciga a Venezia. Poi per Filippi la parentesi internazionale in Thailandia con Amanpuri, il primo resort di Aman, e il ritorno in Italia con una parentesi a Milano, con il Four Seasons Hotel Milano e il Park Hyatt.

Nel 2005 inizia l’esperienza con il brand Belmond dove entra come director sales & marketing per il portfolio di hotel italiani del Gruppo e si occupa del celebre Hotel Caruso di Ravello e di due iconici asset acquisiti in Sicilia, il Grand Hotel Timeo e Villa Sant’Andrea. Nel 2010, assume il ruolo di executive director worldwide sales e nel 2017, in qualità di vice president of global sales del Gruppo, si occupa dei collegamenti con il trade contribuendo alla crescita della brand reputation dell’azienda su scala globale.

«È con grande entusiasmo che diamo il benvenuto ad Andrea nella nostra squadra. Andrea è uno dei professionisti del nostro settore che più stimo e ho sempre sperato di poter lavorare con lui – ha dichiarato Aldo Melpignano, managing director di Egnazia Ospitalità Italiana – La sua incredibile esperienza e le sue doti di leadership saranno risorse fondamentali per portare avanti la nostra visione e raggiungere i prossimi traguardi. Insieme, puntiamo ad affermare Egnazia Ospitalità Italiana come punto di riferimento per l’ospitalità di alto di gamma. Siamo determinati a creare un network di alberghi italiani che siano riconosciuti a livello internazionale per la loro autenticità, qualità e ospitalità distintiva».

