Embassy Suites by Hilton debutta ad Aruba

New entry alberghiera ad Aruba: Embassy Suites by Hilton ha debuttato sull’isola caraibica, aggiungendo al suo portfolio un resort di 330 suite situato tra Eagle Beach e il Bubali Bird Sanctuary. L’apertura segna la prima struttura Embassy Suites di Hilton ad Aruba e il secondo Hilton hotel sull’isola.

Situato a meno di 10 km dall’aeroporto internazionale Queen Beatrix, che riceve più di 100 voli diretti dalle principali città del mondo, l’Embassy Suites by Hilton Aruba Resort si trova anche a breve distanza da Palm Beach, dove gli ospiti possono sperimentare i sapori e la vita notturna di Aruba. Il resort vuole tra l’altro introdurre un’esperienza più genuina della destinazione, invitando gli ospiti a vivere la cultura locale e le bellezze naturali dell’isola, grazie alla vicinanza con le principali attrazioni, tra cui il Bubali Bird Sanctuary, il Faro California, la Butterfly Farm e la Cappella Alto Vista.

Le camere possono ospitare fino a sei persone e sono disponibili con due letti queen size o un letto king size, mentre la zona giorno offre posti a sedere supplementari e un divano letto. Le zone pranzo offrono un wet bar dotato di microonde, mini-frigo e macchina per il caffè. Sono cinque i punti di ristoro in loco, tra cui Brickstone con colazione gratuita, con prodotti su ordinazione e a buffet, mentre il Grab & Go market offre bevande al caffè, panini, dolci e snack da portare con sé. Gli ospiti che trascorrono la giornata in piscina possono ordinare un drink al bar della piscina o fermarsi allo Splash, un ristorante di snack e grigliate.

Oltre a un accesso privato alla spiaggia di Eagle Beach, l’hotel offre anche una piscina per bambini, un parco giochi all’aperto e attività per i più piccoli, come la caccia al tesoro. Il centro fitness è aperto tutti i giorni 24 ore su 24, e offre anche corsi, tra cui yoga e aerobica. Non solo leisure, la struttura punta anche al mercato degli eventi, con quasi 7.000 metri quadrati di spazi modulabili indoor e 2.500 metri quadrati di spazi per riunioni all’aperto, e un occhio all’offerta wedding, con la sala da ballo di 4.100 metri quadrati che può ospitare fino a 330 persone.