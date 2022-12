Emirates e Air Canada annunciano un piano loyalty congiunto

Si consolida la partnership tra Emirates e Air Canada che annunciano per i soci frequent flyer un programma fedeltà congiunto.

I soci Emirates Skywards potranno ora accumulare e riscattare miglia su tutti i voli operati da Air Canada, accedendo a una rete di oltre 220 destinazioni in tutto il mondo. I membri di Aeroplan potranno accumulare e riscattare i punti su tutti i voli operati da Emirates e accedere a più di 130 destinazioni in sei continenti, tramite l’hub di Dubai.

Nejib Ben Khedher, divisional senior vice president di Emirates Skywards, ha spiegato: «Diamo ufficialmente il via alla nostra offerta di programmi fedeltà congiunti che si rivolgerà così a quasi 40 milioni di membri che potranno accumulare e riscattare miglia attraverso una rete congiunta di più di 350 destinazioni e godere di vantaggi selezionati, come l’accesso alle lounge. Non vediamo l’ora di aprire nuovi orizzonti per i nostri fedeli membri e di accogliere anche i clienti Aeroplan a bordo di Emirates con i nostri prodotti premium e servizi eccezionali».

Da parte sua Mark Youssef Nasr, senior vice president, product, marketing, ecommerce, Air Canada e president Aeroplan, ha detto: «I due programmi fedeltà forniti dalle due compagnie aeree più riconosciute nelle rispettive regioni si stanno unendo per offrire qualcosa di veramente grande. Che si tratti di mettere in contatto amici e familiari canadesi che negli anni hanno abbandonato la loro regione di origine o di aiutare i viaggiatori a esplorare alcune delle destinazioni più eccitanti del mondo, ce n’è per tutti i gusti. Siamo orgogliosi di collaborare con Emirates e Skywards».

Nel dettaglio il nuovo accordo consentirà ai soci Emirates Skywards di guadagnare miglia su tutti i voli Air Canada idonei. I soci Skywards potranno anche riscattare miglia per biglietti premio attraverso la rete di Air Canada. I voli premio partiranno da 8mila miglia per un biglietto premio di sola andata in Economy Class e 16mila miglia per un biglietto premio di sola andata in Business Class. Mentre i soci Aeroplan potranno guadagnare e riscattare punti Aeroplan su tutti i voli idonei operati da Emirates in base al tipo di tariffa acquistata. Inoltre potranno riscattare i punti per i voli in Economy Class e Business Class di Emirates, a partire da 15mila punti per la sola andata senza supplementi del vettore, nonché la possibilità di combinarli con l’ampia rete di compagnie aeree partner di Aeroplan su un unico biglietto per creare innumerevoli possibilità di ricompensa. La possibilità di riscattare punti Aeroplan per voli in Emirates First Class sarà introdotta all’inizio del 2023.

Tra gli altri benefit poi, i soci Emirates Skywards Platinum e Gold che viaggiano in Economy Class con Air Canada o Emirates potranno inoltre usufruire dell’accesso gratuito alle lounge Maple Leaf di Air Canada e all’Air Canada Café di Toronto Pearson insieme a un ospite. E a Dubai, i soci Aeroplan Elite 50K, 75K e Super Elite che viaggiano in Economy Class con Emirates godranno dell’accesso gratuito alla Emirates Business Class Lounge insieme a un ospite.

I clienti di Air Canada beneficeranno dell’accesso diretto all’esteso network di Emirates via Dubai, sbloccando un numero significativo di destinazioni, tra cui Colombo, Dhaka, Karachi e Lahore nel subcontinente indiano, città del sud-est asiatico come Bangkok, Hanoi, Phuket, Kuala Lumpur e Singapore; le città mediorientali Jeddah e Muscat; così come destinazioni in Africa, in particolare Addis Abeba e Dar Es Salaam.

Vale la pena ricordare che Emirates e Air Canada hanno attivato la loro partnership in codeshare all’inizio di quest’anno fornendo ai clienti una connettività continua in Nord America, Asia, Medio Oriente e Africa. I clienti Emirates potranno prenotare voli da e per il Canada, tra cui Toronto, Calgary, Edmonton, Halifax, Montreal, Ottawa e Vancouver.