Emirates, nel 2024 banda larga ad alta velocità sugli A350

La banda larga ad alta velocità a bordo dei 50 nuovi aeromobili A350. Emirates annuncia l’investimento per un servizio che sarà disponibile a partire dal 2024 e migliorerà l’esperienza di volo grazie a una maggiore connettività e a una copertura globale, anche sui voli sopra l’Artico. La nuova banda larga “offrirà ai passeggeri – si legge nella nota ufficiale del vettore – un’altra opportunità di volare meglio”.

Gli Airbus A350 saranno i primi aeromobili di Emirates a sfruttare la rete satellitare Global Xpress di Inmarsat, che alimenta la prima e unica rete a banda larga disponibile a livello globale, garantendo ai passeggeri una connettività ininterrotta, indipendentemente dalla loro destinazione. In sostanza potranno rimanere in contatto con familiari e amici, navigare su internet e usufruire dei social media.

«Offrire un’esperienza a bordo di livello mondiale è sempre stato fondamentale per Emirates e comprendiamo l’importanza di restare connessi durante i voli», sottolinea Adel al Redha, chief operating officer di Emirates.

Emirates, inoltre, ha migliorato la connettività per i membri Skywards, incluso l’accesso gratuito a Internet durante il volo per tutti i membri Skywards Gold o Silver in Business Class, oltre ai membri di First Class e Platinum che viaggiano in qualsiasi classe.