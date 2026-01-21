Emirates potenzia i voli per Manila

Operazione nel Sud-est asiatico per Emirates, che a partire dal 2 aprile introdurrà quattro voli settimanali aggiuntivi tra Dubai e Manila, capitale delle Filippine. Le frequenze sono programmate ogni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.

I voli saranno operati con Boeing 777-300Er di Emirates, configurati con otto suite private in Prima Classe, 42 sedili completamente reclinabili in Business Class e 304 spaziosi posti in Economy Class. Grazie a questa espansione, la compagnia offrirà ai viaggiatori d’affari, ai clienti del settore marittimo e alla numerosa comunità filippina presente nel network globale di Emirates una scelta più ampia e una connettività migliorata. Il network globale di Emirates include gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita, l’Italia, la Spagna, gli Stati Uniti, il Kuwait, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Svizzera, la Turchia, il Portogallo e il Sudafrica.

I nuovi voli consentiranno inoltre collegamenti più rapidi da e verso Canada e Stati Uniti, oltre a migliori coincidenze con le partenze europee della tarda mattinata, tra cui Milano, Londra, Budapest e Atene, via Dubai.