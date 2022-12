Emirates, tornano operative tutte le 39 lounge nel mondo

Sono tornate a essere tutte operative le 39 lounge di Emirates che ripropongono un servizio completo in tutto il mondo. Con la riapertura dell’Emirates Lounge nell’atrio C dell’Aeroporto Internazionale di Dubai, infatti, la compagnia celebra la settima lounge nell’emirato riaperta dopo la pandemia.

Situata nell’atrio C, adiacente ai gate C09, l’Emirates Lounge è uno spazio di 1.308 metri quadrati e con 265 posti a sedere dedicati al riposo, al relax e al ristoro prima del viaggio. I clienti di First e Business Class potranno accedere alla lounge gratuitamente, così come i soci Silver, Gold e Platinum Skywards. I passeggeri Premium Economy ed Economy potranno usufruire dell’accesso a pagamento. Attualmente è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per soddisfare l’elevata domanda di viaggio delle festività natalizie.

Con un design e un arredamento eleganti, tra cui pavimenti in marmo italiano, divani in pelle, giochi d’acqua e accattivanti orologi Rolex, le lounge Emirates sono progettate appositamente per il comfort dei viaggiatori che potranno trovare al loro interno chaise longue, cuscini e coperte, vini premium gratuiti, liquori, champagne e pasti dedicati, aree con cucina gourmet ideata da chef pluripremiati.

Nelle lounge di Emirates è possibile trovare docce termali con bagni e fasciatoi, tv, wifi gratuito, pc e stampanti e un’area per ricaricare i propri dispositivi. È inoltre disponibile un centro business completamente attrezzato, che comprende sale riunioni con proiettori e postazioni di lavoro individuali con touch screen.

Attualmente Emirates dispone di una rete di 39 lounge aeroportuali dedicate, di cui 7 a Dubai e 32 situate nei principali aeroporti di tutto il mondo.

All’Aeroporto Internazionale di Dubai, 7 Emirates Lounge si trovano nel Terminal 3: 3 lounge a disposizione dei clienti di First Class e 3 per i clienti di Business Class, oltre alla Emirates Lounge a disposizione di tutti i clienti premium. Emirates gestisce anche lounge nelle principali città del suo network: Auckland, Bangkok, Birmingham, Boston, Il Cairo, Città del Capo, Colombo, Dusseldorf, Francoforte, Glasgow, Amburgo, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Los Angeles, Manchester, Melbourne, Milano, Monaco , New York, Parigi, Perth, Roma, San Francisco, Singapore e Sydney.