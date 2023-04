Enit, Jelinic: «Turisti tutto l’anno, anche nell’Italia minore»

Turismo sostenibile, mobilità e valorizzazione del territorio. È partito da qui il primo appuntamento dei FlixTalk, in casa FlixBus, a cui hanno partecipato Ivana Jelinic, amministratrice delegata di Enit, Luca Bruschi, direttore dell’Associazione europea delle Vie Francigene, e Andrea Incondi, amministratore delegato di FlixBus Italia.

«L’Italia si conferma tra le mete europee preferite – ha detto Jelinic – L’ammirazione per il nostro Paese non è più solo locale. Quindi ci impegneremo sempre di più per valorizzare le nostre peculiarità territoriali e culturali, al fine di garantire una presenza turistica tutto l’anno e anche nelle aree meno note, anche in un’ottica di sostenibilità. Valore, quest’ultimo, sempre più sentito dai viaggiatori. Tra i nostri investimenti del prossimo futuro, sicuramente, i giovani e il potenziamento delle infrastrutture».

Bruschi ha poi messo in luce l’importanza di favorire la collaborazione fra le diverse realtà, con particolare riguardo al ruolo che gli attori della mobilità possono ricoprire nell’ambito di un rilancio del settore turistico: «Le sinergie fra gli operatori del trasporto e le realtà del settore turistico possono giocare un ruolo cruciale nell’incentivazione di nuove forme di turismo, agevolando i flussi visitatori che arrivano in Italia dal mondo intero lungo itinerari nuovi e ancora da scoprire. Coniugando forme di esplorazione virtuose e immersive, come il cammino, con un’offerta valida di mezzi di trasporto collettivi, si può promuovere un nuovo modo di fare turismo, più responsabile e orientato alla sostenibilità».

Incondi sottolineato il ruolo centrale della mobilità per la valorizzazione delle specificità territoriali nonché dello sviluppo di un turismo sostenibile grazie all’intermodalità e al potenziamento delle infrastrutture: «Valorizzare il turismo lento, sostenibile ed esperienziale può favorire nuovi sviluppi economici, ma anche ridurre gli impatti negativi che un turismo fuori controllo può avere sul territorio. Connettere l’Italia turistica significa agevolare, con la logica dell’intermodalità, le differenti combinazioni di mobilità dei turisti stranieri e italiani che si muovono individualmente o in gruppo», sia nelle forme tradizionali (auto, voli di linea/low cost/charter, fly & drive, tour con pullman, treni, navi) che innovative (mobilità dolce/lenta delle reti fluviali, ciclovie, ferrovie dismesse, cammini, strade storiche).

I FlixTalk saranno un lungo viaggio tra mobilità e sfide e opportunità. Ogni talk sarà focalizzato su un tema specifico, e coinvolgerà ospiti istituzionali, associazioni ed esperti. Il prossimo appuntamento sarà dedicato alla sostenibilità.