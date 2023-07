Enit, Via Francigena protagonista della mostra a Torino

La mostra “In cammino. La porta di Torino: itinerari sindonici sulla Via Francigena” è al centro di un progetto focalizzato sulla via Francigena, ”Via Francigena for All”, una delle massime espressioni della promozione del turismo religioso e inclusivo che si sta realizzando in Piemonte.

Sandro Pappalardo, consigliere di Enit, spiega l’importanza del sostegno dell’agenzia di Promozione turistica a questo tipo di pianificazioni regionali che contribuiscono alla crescita dei cammini spirituali italiani: «Dobbiamo essere bravi a promuovere le nostre eccellenze, e la mostra a Palazzo Madama di Torino si incardina all’interno del più ampio progetto del Cammino della Francigena divenendo molto interessante, perché potrebbe divenire un programma pilota che anche altre Regioni potrebbero sposare. Noi non perdiamo l’occasione per andare a enfatizzare positivamente i nostri Cammini, la nostra progettualità e dobbiamo riuscire a sostenere i mercati che da sempre apprezzano l’Italia, ma anche trovare nuovi stimoli su in mercati dove vediamo che operano i nostri competitor attraverso segmenti turistici che hanno grande potenziale».

La mostra di Torino è un percorso multidisciplinare e interattivo, un cammino virtuale che dalla storia conduce all’attualità con una prospettiva di visita aperta, dove la comunità e il suo territorio diventano accoglienti a tutto tondo.

La mostra, in programma a Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino dal 13 luglio al 10 ottobre 2023 e in seguito a Roma, si inserisce nel più ampio programma di “Via Francigena For All” realizzato dalla Regione Piemonte grazie a un bando della presidenza del Consiglio dei ministri per pianificazioni riguardanti il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità.

Il tema alla base del progetto piemontese è la valorizzazione della Via Francigena e della relativa offerta turistica per tutti sui tratti dell’Itinerario Canavesano e della variante della Valle di Susa della Via Francigena. Prevede un investimento di 1.777.780 euro cofinanziati dallo Stato per 1.600.000 euro.

Gli obiettivi sono mettere a sistema l’accoglienza, adeguare le infrastrutture, organizzare servizi accessibili, creare esperienze turistiche accessibili, costruire un’offerta completa in tutti i suoi parametri, dalle informazioni turistiche, a una segmentazione dedicata in tutte le declinazioni che il turismo inclusivo può e deve avere (outdoor, culturale, enogastronomico). Infine nel progetto sono anche previsti tirocini lavorativi per persone con disabilità.

Enit supporta il progetto che vede al centro la via Francigena cogliendolo come occasione per soffermarsi su uno dei cammini più importanti italiani.

La mostra è strutturata in quattro sezioni, ognuna connessa a un tema specifico. Si parte dalle illustrazioni che si ispirano ai concetti del pellegrinaggio, della spiritualità, della Sindone, dei cammini, dei Santi di Carità ma anche di quelli che sono gli aspetti morfologici essenziali del Piemonte e del rapporto tra uomo, natura e cibo. Nella seconda sezione sono accolti materiali video appositamente realizzati a illustrare la Via Francigena e gli itinerari sindonici, permettendo ai visitatori di immergersi nei paesaggi dei luoghi attraversati. Nella terza sezione, una grande mappa interattiva evidenzia i cammini del progetto “Via Francigena for all” e i cammini sindonici illustrati nel libro di Sisto Giriodi Le altre Sindoni. La mappa è affiancata da fotografie delle decine di sindoni affrescate sulle pareti esterne di edifici collocati lungo i cammini del Piemonte. Si tratta di un singolare caso di devozione popolare, un ciclo d’arte lungo tre secoli. Nella quarta sezione, infine, è esposta un’installazione ideata dall’artista torinese Carlo Gloria sul tema del cammino.

Il progetto espositivo nella Corte Medievale di Palazzo Madama si propone di offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente e interattiva e di sensibilizzare il pubblico sul tema del pellegrinaggio, della spiritualità e della natura, promuovendo il turismo sostenibile e inclusivo.