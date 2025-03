Arriva Esc, l’Easy System Control che rivoluziona l’ospitalità

La digitalizzazione, ma anche la standardizzazione dei processi, sono temi molto discussi nel settore dell’ospitalità e della ristorazione. Dopo oltre tre anni di sviluppo e test in collaborazione, il Bonfanti Design Hotel di San Sigismondo in Val Pusteria e mtsonline Srl presentano una soluzione rivoluzionaria: si tratta di Esc – Easy System Control, che facilita la standardizzazione dei processi nelle strutture ricettive e ristorative, così come l’ottimizzazione dei costi e della gestione.

Con oltre 15 anni di esperienza mtsonline è responsabile dello sviluppo tecnico, della vendita e del supporto di Esc. Sede in Alto Adige, guidata dal proprietario e amministratore delegato Tobias Fischnaller, mtsonline ha portato le competenze tecniche e turistiche necessarie per garantire la realizzazione di questo prodotto. Jan Vlasák, ceo del Bonfanti Design Hotel e founder di Esc, ha apportato al progetto il suo know how e la sua lunga esperienza nel settore alberghiero e ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di Esc. «Questo sistema ci aiuta a ottimizzare i processi, ridurre i costi e garantire standard elevati – dice Jan Vlasák – Anche con fluttuazioni del personale, la qualità delle nostre operazioni rimane costante grazie all’integrazione delle nostre conoscenze all’interno di Esc. Un esempio concreto di efficienza si riscontra nella gestione del buffet, dove Esc non solo ha permesso un risparmio del 28% sulle materie prime, ma ha anche contribuito a ridurre gli sprechi alimentari».

Un altro esempio significativo di risparmio di tempo è rappresentato dall’app Esc dedicata agli ospiti dell’hotel. Questa soluzione consente agli utenti di gestire autonomamente la prenotazione di numerosi servizi offerti dalla struttura, come il trasferimento privato o la richiesta di organizzazione di eventi speciali. L’applicazione semplifica l’esperienza degli ospiti, riducendo al minimo le tempistiche di attesa e migliorando l’efficienza operativa dell’hotel.

Il sistema innovativo è composto da diversi moduli tra cui: gestione veicoli ed eventi, reception, food and beverage, housekeeping e manutenzione, gestione del magazzino, gestione del personale e delle operazioni, app ospiti e analisi. Esc è disponibile come sistema SaaS (Software as a Service) e viene offerto in diversi piani tariffari, adattati alle dimensioni dell’infrastruttura dell’hotel.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bonfanti Design Hotel