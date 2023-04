Estate 2023: Ibiza e Formentera le mete estere più ambite dagli italiani

Ibiza e Formentera si confermano tra le mete estere più ambite dagli italiani per l’estate 2023, non solo per il turismo leisure, ma anche per il Mice. Lo segnala Ibiza Project, la Dmc italiana con sede a Ibiza specializzata in incoming su misura alle isole Pitiuse, dopo aver chiuso la scorsa stagione estiva con un evidente segno più.

Le isole Pitiuse sono molto amate e richieste dai viaggiatori italiani, situate ad appena mezzora di barca l’una dall’altra, permettono, infatti, di entrare in contatto con due mondi differenti: il fermento e i numerosi servizi di Ibiza si uniscono alla calma di Formentera. La presenza sulle isole di Ibiza Project ha permesso di notare un’evoluzione in Formentera per quanto riguarda la sua offerta di servizi, tra i quali hotel e ristoranti di nicchia, continuando però a conservare la sua atmosfera tranquilla e le sue spiagge paradisiache.

Un altro trend rilevato dalla Dmc è l’elevata richiesta da parte dei viaggiatori di attività outdoor: dall’hiking al plogging fino ai bike tour, proposte che costituiscono il perfetto completamento al programma di un pacchetto Mice, in un’ottica di sostenibilità sempre più apprezzata dai clienti.

«La domanda per l’imminente stagione estiva è in continua crescita da gennaio – nota Marco Dadone, cofounder di Ibiza Project – Nonostante il costo dei voli sia aumentato notevolmente anche in periodi di bassa stagione, ci sono tutte le premesse per chiudere in positivo l’anno in corso».

«Il punto di forza di Ibiza Project è di essere locale e presente nel territorio in cui opera – spiega Lara Corsinovi, cofounder di Ibiza Project – Per questo motivo siamo orgogliosi di aver partecipato all’organizzazione dell’M&I, uno dei principali forum del settore per viaggi incentive, meeting ed eventi, che si terrà a Ibiza dal 23 al 26 aprile 2023».