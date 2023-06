Estate, Expedia Taap aumenta le commissioni per le adv

Expedia Group annuncia un nuovo incentivo pensato esclusivamente per gli agenti di viaggi che hanno aderito al programma Taap. Per supportare la crescita del business dei propri partner in alta stagione, i compensi sulle strutture Premium Plus sono stati aumentati di ben due punti percentuali.

Expedia Taap punta, dunque, a massimizzare il potenziale di guadagno degli agenti nei mesi di viaggio intensi con un aumento del 2% sulle commissioni offerte per le prenotazioni di strutture di livello Premium Plus, che già offre durante l’anno il compenso più generoso. L’offerta è valida per le agenzie in Italia, per prenotazioni effettuate tramite Expedia Taap tra il 19 e il 30 giugno 2023.

«Ci impegniamo a far sì che gli agenti possano offrire esperienze eccellenti ai viaggiatori che si affidano a loro – ha dichiarato Robin Lawther, vicepresidente di Expedia Taap – Gli incentivi competitivi e il facile accesso alle nostre offerte aiutano le agenzie a massimizzare le proprie opportunità di guadagno e soddisfare le esigenze dei viaggiatori durante l’alta stagione».