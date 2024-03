Estate “Full All Inclusive” in Sardegna all’Is Serenas Badesi Resort

Una vacanza in Sardegna “no stress”. È possibile con Bluserena Hotels & Resorts, che conta in Italia 13 strutture e presenta una nuova offerta che include volo e soggiorno in formula Full All Inclusive per il suo Is Serenas Badesi Resort, nello splendido Golfo dell’Asinara.

Il pacchetto che comprende sia il soggiorno che il volo sarà disponibile da giugno a settembre 2024, con partenze previste dai principali aeroporti italiani, quali Bergamo, Verona, Bologna e Torino, tutti con destinazione Olbia.

Con un prezzo a partire da 260 euro per il volo andata e ritorno, il pacchetto include anche un bagaglio da stiva da 20kg a persona.

La nuova formula Full All Inclusive, una prima assoluta in Sardegna per un resort di questo livello, non si limita a includere i pasti principali, ma comprende anche un’ampia selezione di bevande, cocktail e snack.

Inoltre, da quest’anno gli ospiti avranno la possibilità di elevare il proprio soggiorno nel resort di Badesi scegliendo la categoria di camere Prestige, che oltre alla piscina esclusiva con bar, darà loro accesso a un’area riservata al ristorante con pranzo e cena serviti al tavolo e una lobby per il check in e il check out dedicata.

Mare cristallino, accesso diretto alla spiaggia di sabbia finissima e un nuovo concept di ospitalità: Is Serenas Badesi Resort si distingue per la sua posizione privilegiata immerso tra le dune e la tipica macchia mediterranea, e per la sua offerta unica. Un resort perfetto per le famiglie che troveranno i servizi unici family-oriented di Bluserena, ma anche per le coppie che nell’area Prestige potranno vivere esclusivi momenti di puro relax.

A disposizione degli ospiti ci sono 360 nuovissime camere poste su due piani, suddivise in categoria Classic e Prestige. Quanto all’offerta ristorativa oltre al ristorante centrale, Il Mirto, sono disponibili due ristoranti accessibili gratuitamente: La Gaddura, votato ai sapori della Sardegna, e il Mediterraneo, entrambi con servizio al tavolo. In aggiunta anche il Blu Beach Restaurant a pagamento.

Per i più piccoli, Is Serenas Badesi Resort propone giochi, attività e spazi dedicati a ogni fascia d’età, per una vacanza all’insegna del divertimento, della creatività e dello sport. Per il benessere dei più grandi, invece, c’è l’esclusiva BluSPA con sauna finlandese, bagno turco, vasche idromassaggio, cascata di ghiaccio, docce emozionali, doccia scozzese, stanza del sale “Halos”, dove sperimentare le antiche proprietà benefiche del sale, area relax coperta e tisaneria.

