“Evitare prima, rimuovere poi”: il mantra Boeing sulla sostenibilità

Progressi costanti a sostegno di persone, ambiente e delle comunità. È quanto si evince dai dati del Sustainability & Social Impact Report 2024 diffuso da Boeing, che mette in risalto la strategia aziendale – “Evitare prima, rimuovere poi” – e aggiunge investimenti in rimozioni permanenti di anidride carbonica.

“Evitare prima” significa prevenire le emissioni di anidride carbonica, riducendole o evitandole alla fonte. Ad esempio, continuando a investire in energia rinnovabile e infrastrutture efficienti e incoraggiando la conservazione delle risorse. “Rimuovere poi” significa utilizzare compensazioni e rimozioni per le emissioni difficili da eliminare. Per questo Boeing sta aumentando i suoi investimenti in progetti di rimozione permanente di anidride carbonica.

La società sosterrà, inoltre, un importante sviluppo tecnologico e politico a sostegno del Carbon offsetting removal scheme for international aviation (Corsia), misura globale basata sul mercato supportata dai clienti delle compagnie aeree. Nel dettaglio, i punti salienti del rapporto di Boeing evidenziano che:

– Il 39% dell’energia utilizzata per le operazioni nel 2023 è stata tratta da elettricità rinnovabile, attraverso una combinazione di acquisti diretti e crediti di energia rinnovabile.

– Dal 2020 a oggi è aumentata del 6,4% la quota della forza lavoro negli Stati Uniti, costituita da minoranze razziali/etniche, così come cresce di 1,2 punti percentuali il numero delle donne nella forza lavoro globale di Boeing.

– Nel 2023 è aumentato di 100.000 ore l’impegno in termini di volontariato dei dipendenti, per un totale di 477.000 ore investite in cause benefiche in tutto il mondo.

– 60 milioni di dollari in donazioni dei dipendenti, inclusi fondi aggiuntivi dal programma di corrispondenza delle donazioni Boeing per organizzazioni benefiche.

– Oltre 100 stakeholder influenti coinvolti e 20 grandi eventi supportati con il Boeing cascade climate impact model, che analizza le strategie dell’aviazione per ridurre le emissioni.

L’impegno di Boeing per rafforzare la sicurezza e la qualità delineati nel rapporto sono in linea con il Chief aerospace safety officer report 2024.

«Siamo onorati di condividere i progressi costanti che abbiamo fatto sulla sostenibilità, che sarà sempre basata sulla sicurezza e sulla qualità – ha dichiarato Brian Moran, chief sustainability officer di Boeing – Nel momento in cui ci impegniamo a rispettare questi valori fondamentali, è entusiasmante vedere come la nostra azienda si concentri sull’aiutare il nostro settore a decarbonizzarsi, guidando una cultura di inclusione in cui la voce di tutti viene ascoltata».