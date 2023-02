Evok piazza Angel Doblado a capo del Brach Madrid (opening 2024)

La catena alberghiera Evok ha nominato il nuovo general manager del Brach Madrid che aprirà i battenti nel 2024: si tratta di Miguel Angel Doblado, che vanta oltre vent’anni di esperienza nella gestione di hotel di lusso.

Dopo aver conseguito il diploma di executive chef presso l’Arnadi Hofmann School nel 1993, Miguel Angel Doblado ha iniziato la carriera all’interno di diverse strutture a 5 stelle, in Spagna e negli Stati Uniti.

Oltre a una spiccata attenzione al dettaglio e una vera passione per i rapporti d’affari ha acquisito una conoscenza approfondita di tutti i settori operativi dell’hôtellerie; ha conseguito la Laurea Specialistica in Hotel Management, Turismo e Ristorazione presso la Esden Business School nel 2021.

Non si è mai fermato e ha ricoperto ruoli prestigiosi a livello gestionale in diverse strutture importanti, sia a Barcellona, sia a Madrid. Nella capitale spagnola ha lavorato anche nel Gran Hotel Inglès, prima di entrare a far parte di Evok come primo general manager del Brach che aprirà al pubblico nella stessa città.