Expedia sgancia il Netflix dei viaggi

La rivoluzione, ancora una volta, arriva da Oltreoceano. E promette di cambiare il modo in cui si prenotano i viaggi, seguendo le ultime tendenze. Expedia Group Media Solutions, costola dedicata alle attività pubblicitarie della grande Ota, ha lanciato una nuova piattaforma di streaming dove è possibile prenotare in tempo reale gli itinerari, gli hotel e le attrazioni che appaiono all’interno di vere e proprie serie Tv create per l’occasione.

La piattaforma prenotabile

La versione pilota di questo progetto è disponibile per ora solo in Canada ed è stata sviluppata assieme a Brand Usa. Il sito GoUsa.tv permette un’esperienza totalmente acquistabile su Expedia dei singoli prodotti o dell’itinerario completo di alcuni road movie disponibili sulla piattaforma di streaming.

Con lo slogan Watch. Plan. Go. nasce una vera e propria Netflix dei viaggi che, alla visione dei film, affianca simultaneamente mappe interattive, consigli di viaggio, informazioni su hotel e monumenti, prezzi e mezzi di trasporto consigliati.

L’accordo con Brand Usa

Il tutto curato e sviluppato insieme a Brand Usa che, per il momento, ha messo a disposizione tre “road movie a episodi” acquistabili – California Pops, Roadfood Adventures, United States of Sports – oltre a molti altri contenuti video suddivisi per tema: Great Outodoors, Food & Drinks, Cultures & Events, Places, Music.

Caratterizzata da contenuti di viaggio coinvolgenti e di alta qualità, e dalle mappe interattive di Brand Usa, la piattaforma è progettata proprio per abbinare le opzioni di viaggio ispirate ai contenuti personalizzati visualizzati. Una specie di risposta, quindi, a quel Tv tourism che è un trend sempre più forte a livello globale, come dichiarato dal ceo di Hotelbeds, Nicolas Huss, durante il recente MarketHub di Amsterdam.

Dal canto suo Brand Usa sarà in grado – con questo strumento – di monitorare e misurare l’impatto dei propri contenuti sulle scelte di prenotazione dei viaggiatori, e in particolare quali contenuti stanno generando il maggior coinvolgimento dai viaggiatori e influenzandone le prenotazioni anche in tempo reale.

«Questa piattaforma è veramente la prima del suo genere in un mondo in cui i contenuti di viaggio di ispirazione sono in continua evoluzione e simboleggia la prossima fase del cosiddetto entertainment tourism – ha detto Angelique Miller, vp of media studios di Expedia Group – La nuova tecnologia crea uno spazio dove qualcuno può vedere contenuti di viaggio coinvolgenti e prenotare esperienze nello stesso luogo allo stesso tempo. Un modo efficace per “comprare l’esperienza della serie».

La tendenza del Tv tourism

«Siamo entusiasti che Brand Usa stia lavorando con noi. Possiamo estendere la portata dei loro contenuti di viaggio e innovativi a un nuovo pubblico proponendo tutto il nostro ventaglio di offerte di hotel, voli e attività prenotabili sui nostri siti», ha rimarcato Miller.

Questa nuova piattaforma, quindi, ha proprio l’obiettivo di colmare il gap nel travel marketing tra la crescente importanza dei film in streaming e in Tv sul turismo e le prenotazioni di viaggio.

Secondo il Travel Trends Report 2023 di Expedia Group, infatti, il 39% dei viaggiatori globali ha prenotato una vacanza in una destinazione che hanno visto in un film o in uno show televisivo trasmesso in streaming.La ricerca di Expedia ha anche scoperto che le destinazioni viste nei film o in Tv sono tra le fonti più influenti di ispirazione di viaggio, molto più importanti quindi dell’influenza dei social media.

«Sappiamo che il cinema e la Tv sono un potente motivatore di viaggio – ha detto Staci Mellman, senior vp marketing integrato di Brand Usa – Siamo entusiasti di essere partner di Expedia Group nel lancio di questa nuova piattaforma tecnologica e per noi questa iniziativa rappresenta la prossima evoluzione dello storytelling. Vogliamo guidare i consumatori dalla consapevolezza all’azione dando loro l’opportunità di prenotare direttamente ciò che vedono sullo schermo».