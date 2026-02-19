Expedia Taap lancia le offerte di primavera 2026 in agenzia
Expedia Taap di Expedia Group ha dato il via alla consueta operazione che prevede le offerte di primavera per l’anno 2026. Gli agenti possono ora accedere a sconti esclusivi del 25% o più su migliaia di hotel in tutto il mondo.
Aderiscono strutture situate nelle destinazioni internazionali più richieste, quindi gli agenti hanno la possibilità di proporre un’offerta altamente competitiva, rivolgendosi ai clienti che intendono viaggiare in primavera, in estate e all’inizio dell’autunno.
Le agenzie potranno prenotare fino al 16 marzo 2026, per viaggi da effettuare tra il 10 febbraio e il 30 settembre 2026.
Expedia Taap fornisce la conferma immediata delle prenotazioni, anche last minute, così che gli agenti possano rispondere in modo rapido ai clienti.