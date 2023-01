Experience, a Itb Berlin l’Arival 360 Conference 2023

Arival, che opera nel campo degli eventi e delle esperienze di viaggio, terrà la sua annuale “Arival 360 Conference” a Itb Berlin 2023 dal 5 al 7 marzo prossimi.

Arival 360 riunirà tutto il settore delle esperienze nelle destinazioni per esplorare i principali cambiamenti e le tendenze in Europa quest’anno e nei prossimi. Durante l’evento, si riveleranno ricerche esclusive sul cambiamento delle abitudini e delle preferenze dei viaggiatori, sull’evoluzione del marketing e sulle nuove tecnologie come Chat Gpt.

I partecipanti avranno anche l’opportunità di entrare in contatto con i principali operatori di tour e attrazioni e di entrare in contatto con le principali agenzie di viaggi online, distributori e potenziali partner tecnologici. Si parlerà di mobile, last minute, esperienze premium e anche di creator digitali.

«Oggi le esperienze sono il principale motore dei viaggi, con tre viaggiatori Gen Z e Millennial su cinque che danno la priorità proprio alle experience rispetto al resto – ha affermato Douglas Quinby, cofounder e ceo di Arival – Le aspettative e il comportamento dei viaggiatori sono cambiati radicalmente quando l’Europa è uscita dalla pandemia, per questo la conferenza Arival fornirà gli approfondimenti, gli strumenti e le connessioni di cui le aziende di tour, attività e attrazioni hanno bisogno per ottenere un vantaggio competitivo nell’attuale panorama del travel».

Questi gli hot topic di Arival 360 Berlin: exclusive traveler trends; marketing & the future of distribution; the future of experience design; the creator economy; culinary; emerging technology; responsible tourism.

