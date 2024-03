Experience rossonere con il t.o. Going e Ac Milan

Nuove esperienze in partnership con Ac Milan per Going, il t.o. del Gruppo Msc, commercializzate in esclusiva dalle agenzie di viaggi italiane.

Si tratta di “Match Day” e “Live Like a Player”, per i tifosi rossoneri e gli appassionati di calcio che vorranno vivere in prima persona una giornata nei luoghi-simbolo come lo stadio di San Siro a Milano, compreso l’accesso sul “field”, e l’iconico edificio Casa Milan, dove a fine 2023 Msc e la società rossonera hanno tenuto una conferenza stampa nell’ambito della loro nuova partnership.

Configurate come pacchetti esperienziali con diverse attività modulabili, le proposte di questo vero e proprio “football journey” tutto milanese spaziano da una “Exclusive Top Experience” con walkabout sul campo di gioco dello stadio di San Siro nei giorni delle partite di campionato di Serie A, oppure il warm up, per ammirare da vicino il riscaldamento pre-gara. Interessantissime anche le esperienze durante la settimana nei luoghi di culto rossoneri, vivendo anche l’emozione “dell’ingaggio”.

Le due tipologie di esperienze si differenziano nei contenuti: la categoria “Match Day” prevede la visita agli spogliatoi della squadra accompagnati da un fotografo dell’Ac Milan per documentarne l’entusiasmo, così come una cena nella prestigiosa Authority Lounge prima del match. Sarà possibile calcare il mitico prato di San Siro, ammirando lo scenario e sentendo sulla pelle le emozioni che vivono i calciatori al Meazza durante la gara. Inoltre, per i protagonisti di questo viaggio rossonero il coinvolgimento continua con un posto in tribuna Rossa per assistere alla partita, magari indossando la maglia ufficiale della squadra personalizzata. Infine, questa esperienza potrà includere anche un momento di warm up, ossia assistere a bordo campo al riscaldamento pre-partita dei calciatori, per ammirare da vicino e sentire il brivido agonistico dei campioni.

La categoria di esperienza “Live Like a Player”, dedicata ai giorni extra-match, apre le porte di “Casa Milan”, la sede del club con il museo, lo store e un ristorante per un pranzo, la firma di un “contratto” nella stessa sala dove i campioni siglano la loro appartenenza al Milan, anche in questo caso immortalati da uno scatto fotografico proprio come durante una conferenza stampa. A conclusione, il tour guidato di “Mondo Milan”, il museo che racconta oltre 120 anni di storia tra 5 palloni d’oro e la sala delle coppe con 42 trofei, dove si terrà uno shooting fotografico con la maglia ufficiale del Milan personalizzata e un esclusivo welcome kit.

La pagina web dedicata al progetto è Going2Milan.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Going