Explora Journeys lancia i viaggi di gruppo Journey Together Gatherings

Arriva un nuovo programma per i viaggi di gruppo di Explora Journeys, dopo i primi due già lanciati. Si chiama Journey Together Gatherings e intende ampliare le opportunità di viaggio dedicate a gruppi di amici o familiari.

Grazie alla collaborazione con i consulenti di viaggi, il programma migliora ulteriormente l’esperienza di Journey Together e Journey Together+, con procedure di organizzazione e pagamento ancora più snelle per i viaggiatori e vantaggi per i consulenti.

Tra i vantaggi di Journey Together Gatherings, il fatto che prenotando almeno tre o massimo quattro suite, di cui una di categoria Ocean Penthouse o Ocean Residence, i gruppi potranno sfruttare questo spazio come un hub per ritrovarsi, rilassarsi e passare momenti in compagnia in un ambiente privato. Un’idea per viaggiare con amici o famigliari di generazioni diverse. In più, i viaggiatori con figli potranno usufruire del viaggio omaggio per un figlio minorenne per suite, oltre ai trasferimenti gratuiti alla nave per tutti gli ospiti prenotati attraverso il programma Journey Together Gathering. I consulenti di viaggi potranno beneficiare delle commissioni di Explora Journeys.

Sarà Cindi Occhuizzo, charter and journey together lead, la responsabile del programma. Dopo 30 anni di esperienza nei viaggi di lusso, al servizio di brand crocieristici come Kuoni, Disney Cruise Line e Regent Seven Seas Cruises, porta in Explora Journeys la competenza maturata nel settore dell’ospitalità e dei viaggi internazionali. Cindi ha sviluppato negli anni rapporti proficui con pianificatori di eventi, incentive house e meeting planner aziendali in tutto il mondo, accumulando vasta conoscenza di questo mercato. Sarà coadiuvata da Vilma Moutsatsos, journey together and charter operations expert, che vanta oltre 24 anni di esperienza e di competenza nella gestione delle complessità dei viaggi di gruppo di lusso e di altri eventi di grandi dimensioni.

«Sono felice di dare il benvenuto a Cindi e Vilma nel nostro team globale responsabile di charter e incentivi, sapendo che la loro esperienza sarà fondamentale per noi in questo importante mercato – ha commentato Chris Austin, chief sales officer di Explora Journeys – Lavoreranno nel mercato Mice implementando e facendo conoscere i programmi Journey Together ai viaggiatori più esigenti. Il programma Journey Together Gathering è nato da un approccio collaborativo con la community dei consulenti di viaggi. Siamo orgogliosi di poter lanciare questo programma dedicato a gruppi di amici e familiari».

I termini commerciali proposti da Explora Journeys riflettono l’approccio collaborativo nei confronti dei consulenti di viaggi. I termini attuali includono il primo programma di pagamento di commissioni progressivo del settore, un tasso fino al 18% sui viaggi e al 10% per i servizi accessori con il pagamento delle commissioni alla ricezione dell’acconto, nessuna tariffa non commissionabile e pagamento di commissioni sulle penali di cancellazione.

Per quanto riguarda gli altri programmi di viaggio, Journey Together parte da cinque suite e 10 ospiti. I consulenti di viaggi possono usufruire di una cuccetta omaggio e pagamenti di commissioni gratificanti. Inoltre, ogni suite prenotata include un credito Journey Experience omaggio da spendere a bordo. Journey Together +, invece, è il programma che parte da 10 suite e 20 ospiti, e offre ai consulenti di viaggi una suite omaggio, commissioni gratificanti e tariffe in grado di aumentare in modo significativo i loro potenziali profitti.

Consulenti di viaggi e agenti marittimi possono anche richiedere il noleggio dell’intera nave e viaggi di gruppo per meeting e incentivi, negoziandone i termini indipendentemente dai programmi Journey Together.

Per prenotare i programmi Journey Together, i consulenti di viaggi possono contattare gli Ambassador Journey Together all’indirizzo email [email protected] o utilizzare il servizio su appuntamento dedicato ai consulenti di viaggi disponibile sul sito. Inoltre, possono contattare i business relationship leader locali. Il sito di Explora Jouneys è ora disponibile in cinque lingue: inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo.