Explora Journeys lancia i viaggi in mare per tutte le età

Il lusso non ha età. Explora Journeys, prossima al debutto, dedica grande attenzione alle famiglie con un programma di viaggio che risponde alle esigenze di diverse generazioni. Explora I accoglierà infatti anche i bambini a partire dai 6 mesi di età. Inoltre, i bambini tra i 6 e i 23 mesi viaggiano gratis; dai 2 ai 17 anni possono invece usufruire fino al 50% di sconto sulla tariffa del viaggio, quando sono registrati come il terzo o il quarto ospite nella stessa suite.

Il brand prevede per le famiglie servizi come le suite comunicanti, il Nautilus Club per bambini e adolescenti, esperienze speciali nelle destinazioni adatte a tutte le età.

SUITE COMUNICANTI. A bordo di Explora I, gli ospiti possono scegliere tra 78 suite comunicanti di tre categorie: Ocean Suite, Ocean Penthouse e Ocean Residence. Questi ampi appartamenti offrono alle famiglie la libertà di creare la propria “casa sul mare”, con tutta la privacy che desiderano. Le famiglie possono scegliere la soluzione che meglio soddisfa le singole esigenze di spazio. Le sistemazioni riflettono gli standard di Explora Journeys che uniscono la fattura artigianale europea contemporanea a un design originale.

Prenotando attraverso il programma Journey Together Gathering, inoltre, i viaggiatori con bambini potranno usufruire del viaggio gratuito per un bambino o ragazzo con meno di 18 anni per ogni suite, oltre a trasferimenti omaggio alla nave.

Gli ospiti che prenotano almeno tre e massimo quattro suite, di cui una di categoria Ocean Penthouse o Ocean Residence, potranno vivere questi spazi come un hub condiviso, per ritrovarsi, rilassarsi e divertirsi insieme in un ambiente riservato. Una soluzione perfetta per gruppi di amici o per una famiglia multigenerazionale. I bambini tra 6 e 24 mesi avranno a disposizione giocattoli adatti alla loro età all’interno delle suite

Explora Journeys offre spazi comuni come ristoranti, lounge, piscine e bar, che accolgono anche i bambini, e aree adult only, come Helios Pool & Bar, per un aperitivo in tranquillità, una nuotata senza pensieri o semplicemente un momento di relax ammirando un tramonto. In qualsiasi ora del giorno, il team culinario sarà felice di offrire un’ampia scelta di opzioni per esaudire anche i desideri dei piccoli ospiti.

ESPERIENZE PER FAMIGLIE. Ad esempio, i bambini potranno divertirsi imparando cose nuove sul pianeta attraverso attività di “edutainment“, come la visita a un centro spaziale dove saranno accolti da un astronauta. E i piccoli appassionati di oceanografia potranno partecipare all’osservazione delle balene accompagnata dalle storie avvincenti di un biologo marino.

NAUTILUS CLUB. Punto di ritrovo per bambini e teenager tra 6 e 17 anni, e aperto dalle nove del mattino fino a mezzanotte, il Nautilus Club offre grande scelta di giochi, sport, avventure e attività. I partecipanti saranno sempre sotto la supervisione del personale certificato del Nautilus Club, che si occuperà di vigilare sulla sicurezza seguendo le normative e gli standard Clia sulle attività giovanili.

Il Nautilus Club accoglie i piccoli ospiti tra 3 e 5 anni di età (accompagnati da un genitore o tutore) in orari riservati solo a loro, con tante attività dedicate.

Per i giovani appassionati di tecnologia, il club propone console di nuova generazione, così come PlayStation 5 e PlayStation VR2, Xbox, Nintendo Switch, iPad e Oculus Pro. E se desiderano mettersi alla prova con gli altri ragazzi, possono farlo partecipando ai tornei di tecnologia.

I giovani più competitivi possono sfidarsi al biliardino o su un tavolo multigame o ancora su un biliardo super moderno. E quando desiderano rilassarsi con i nuovi amici, c’è un tablet jukebox connesso a piattaforme di streaming come Spotify e Apple, un’ampia selezione di giochi da tavolo e una biblioteca digitale multilingue con libri di tanti generi diversi.

In programma anche sessioni di gioco “art & craft”, e giochi organizzati in diversi punti della nave. E quando è ora di fare una pausa, c’è uno spazio relax dedicato. Le attività e le opportunità offerte dal Nautilus Club daranno certamente ai giovani viaggiatori molti spunti da condividere con gli amici sui social media.

«Il team di Explora Journeys ha pensato all’intrattenimento di tutti i bambini e i ragazzi che viaggeranno con noi, ideando attività non solo divertenti, ma anche in grado di offrire spunti di ispirazione e arricchimento, proprio come per i viaggiatori adulti con più esperienza – ha dichiarato Matteo Mancini, youth entertainment senior manager di Explora Journeys – Il Nautilus Club a bordo delle nostre navi offre ai giovani ospiti un’esperienza straordinaria. Per loro, lusso significa essere ascoltati e riuscire a soddisfare le proprie esigenze: per avere successo in questa impresa, abbiamo messo i più piccoli e i teenager al centro di ogni nostra scelta. A bordo, troveranno tutto ciò che amano, un luogo segreto dove potersi divertire ed essere loro stessi. Facendo parte del Nautilus Club, potranno condividere il loro viaggio straordinario anche con gli amici e sui social media».

Infine, in collaborazione con la Fondazione Msc, il Nautilus Club propone ai giovani “eco-guerrieri” un programma di attività incentrato sulla cura del pianeta e degli oceani. Concepito per coinvolgere, affascinare e ispirare le giovani menti, il programma include laboratori immersivi e dibattiti sulla protezione degli oceani, l’impronta ambientale, le prassi sostenibili impiegate a bordo delle navi di Explora Journeys, l’impatto del turismo e il sostegno alla comunità.