Explora Journeys lancia una nuova esperienza di shopping a bordo

Con Explora Journeys cambia anche l’esperienza di shopping a bordo. La prima nave Explora I presenta, infatti, The Journey: non un semplice luogo dove curiosare e acquistare, ma un viaggio fatto di scoperta, consapevolezza e manifattura autentica, qualità che si uniscono per dare vita a una collezione straordinaria di oltre 30 fra i migliori brand artigianali.

Ispirato alla filosofia “Ocean State of Mind” del brand e influenzato dalle destinazioni visitate dalla nave durante i suoi viaggi, The Journey collabora con brand che dimostrano impegno verso pratiche sostenibili e consapevolezza ambientale ed è il primo programma di shopping concepito per i viaggi sul mare che ricerca partner con certificazioni B Corp o The Butterfly Mar, a garanzia di un approccio sostenibile ai processi di produzione.

La collezione includerà articoli disegnati appositamente per Explora Journeys, disponibili solo a bordo di Explora I. «Gli articoli saranno proposti in spazi retail che ne esalteranno la bellezza, progettati per offrire un’esperienza di shopping rilassante e per celebrare i marchi e i prodotti selezionati, insieme alla loro origine e alle loro storie – ha dichiarato Adrian Pittaway, head of retail di Explora Journeys – Il servizio esperto del personale di Explora Journeys sarà integrato da fondatori e stilisti che accompagneranno i nostri ospiti nel loro viaggio all’insegna dell’Ocean State of Mind».

La collezione di prodotti, tra cui fragranze e skincare sensoriali, accessori classici prêt-à-porter, articoli per la casa e regali, oltre a una selezione di cibi e bevande gourmet, riflette l’interesse di Explora Journeys per brand di lusso di nicchia per i quali la sostenibilità è un valore fondante. Al centro del processo di produzione di questi brand ci sono materiali naturali, molti dei quali riciclati e rigenerati. Design e lavorazione artigianale sono arricchiti da passione, creatività, influenze locali e storie ricche di ispirazione degli artigiani e artisti che hanno creato questi prodotti unici.

Per quanto riguarda profumi e skincare, tra i brand selezionati ci sono: Fueguia 1833, Memo Paris, Floraïku, Room 1015, Le Jardin Retrouvé, Ph Fragrances, Une Nuit Nomade, Luce di Sorrento, Dr. Levy, Soley Organics.

I capi prêt-à-porter da uomo e da donna – maglieria, abbigliamento da mare, activewear e loungewear – sono affidati a: Kampos, North Sails, Allagiulia, Save The Duck, Zimmerli, Waimari.

Gli accessori intramontabili come foulard, borse, occhiali, piccoli articoli in pelle e accessori lifestyle portano le firme di: Pink Maharani, Aaks, Fold, Borsalino, Moscot, L.G.R, Maui Jim.

Articoli per la casa e regali sono di Bottega Conticelli, Caran d’Ache, Assouline, Loqi, The Bespoke Company.

A breve la compagnia svelerà i dettagli sullo shopping di cibi e bevande gourmet.