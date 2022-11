#ExploreFrance, il bilancio della campagna per i viaggiatori europei

Per il secondo anno consecutivo, Atout France, i 13 organismi regionali del turismo metropolitano e 30 aziende del settore turistico hanno unito le forze per invitare i viaggiatori europei a “esplorare la Francia”. Una strategia che ha contribuito al ritorno della clientela europea in Francia, riscontrato negli ultimi mesi.

La campagna ExploreFrance – lanciata ad aprile su 10 mercati europei con un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro – ha mantenuto e rafforzato la dinamica avviata nel 2021. Si trattava di posizionare meglio la Francia come destinazione sostenibile, in grado di rispondere alle nuove aspettative dei viaggiatori europei di un turismo più rispettoso e ancorato al territorio.

Da aprile a ottobre, ci sono stati: più di 120 campagne di sensibilizzazione e conversione; 815 milioni di immagini pubblicitarie visibili on line; 39 giornalisti ospitati per 47 articoli di stampa leisure pubblicati fino ad oggi (31 articoli online, 12 articoli sulla carta stampata e 4 su stampa online e scritta), raggiungendo 1,3 milioni di lettori e 11 milioni di visitatori unici; 42 influencer ospitati, con un’audience cumulativa di 2,9 milioni di contatti; oltre 38 milioni di visualizzazioni su tutti i video trasmessi per il grande pubblico.

La campagna prosegue sino alla fine dell’anno per incoraggiare le partenze nell’ultimo trimestre. Le prossime settimane mostrano intenzioni di viaggi leisure entro 6 mesi in aumento rispetto al 2021, in particolare per i mercati britannico (87%, +4 punti), tedesco (82%, +7 punti ), olandese (66%, +6 punti) e americano (90%, +6 punti).

La campagna si è basata su punti di forza distintivi della destinazione: natura incontaminata, spostamenti “dolci” garantiti, sistemazioni in hotel con approccio turistico sostenibile, gastronomia locale, città e villaggi con carattere, cultura. I turisti sono stati invitati a esplorare la ricchezza delle destinazioni francesi e a scoprire un’offerta innovativa, sorprendente e stimolante.

Gli investimenti hanno cercato di incoraggiare partenze per la Francia in primavera e in autunno rispettivamente con il 23% e il 27% del budget totale investito, mentre il 13% del budget è stato destinato a contenuti per tutte le stagioni (il 36% viene investito nella stagione estiva).

Atout France ha monitorato gli effetti della campagna con uno studio, verificando come l’approccio narrativo digital abbia creato prossimità, autenticità e generato complicità, avvicinando il target di pubblico all’acquisto di servizi turistici. È emersa una percezione molto positiva della campagna. Con un punteggio medio di 7,7/10, gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti. L’83% degli intervistati che ricordano la campagna ritiene che posizioni la Francia come una destinazione di vacanza sostenibile e responsabile. Il 19% ha un ricordo spontaneo della campagna.

«Per questa seconda edizione della campagna, abbiamo voluto ridefinire il posizionamento della destinazione Francia, distinguerci dalle destinazioni europee concorrenti e creare un forte legame emozionale con il nostro pubblico – ha dichiarato Caroline Leboucher, direttrice generale di Atout France – Le aspirazioni dei clienti europei sono molto cambiate nel loro rapporto con il viaggio, non sono più le stesse dopo le crisi sanitarie, climatiche e geopolitiche vissute negli ultimi tempi. Era quindi importante raccontare una storia più coinvolgente e rappresentare l’esperienza di viaggio in un modo diverso, fuori dai sentieri battuti. Da lì è emersa una campagna di comunicazione incentrata sulla condivisione, il piacere e i veri punti di differenziazione della Francia».

Intanto proseguono incontri e scambi con i partner che desiderano rinnovare questa partnership per la terza edizione nel 2023.