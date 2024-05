Falkensteiner aprirà altre due strutture in Italia

Falkensteiner Michaeler Tourism Group (Ftmg) consolida la presenza in Italia e Croazia e sbarca in Germania e Slovenia. Il Gruppo di origine altoatesina, infatti, annuncia l’apertura a fine giugno del Falkensteiner Premium Camping Lake Blagus, in Slovenia, e il debutto nel mercato tedesco con il primo hotel a Grömitz. Nel nostro Paese, invece, attese una nuova proprietà a Salò, a fine 2025, e una a Licata, nel 2026. Fra le novità del prossimo anno, inoltre, la costruzione di 88 nuovi appartamenti Falkensteiner Premium Living nel resort di Punta Skala, gli Aurora Residences.

«Le nuove aperture a Brezje, Grömitz, Salò e Licata e gli appartamenti in Croazia rappresentano una testimonianza tangibile dell’approccio strategico del gruppo – sottolinea Otmar Michaeler, ceo di Fmtg – Vogliamo offrire una gamma completa di esperienze di soggiorno, mantenendo gli standard elevati che contraddistinguono la nostra Premium Collection. L’Italia, la Germania, la Slovenia e la Croazia sono parte integrante della nostra crescita e sono destinate a diventare mete di elezione per gli ospiti alla ricerca di un’esperienza di alto livello».

LE NUOVE DESTINAZIONI IN ITALIA: SALÒ E LICATA

In Italia Fmtg ha in programma due nuovi indirizzi con aperture previste dal 2025 al 2027. Fra questi spicca il Falkensteiner Park Resort Lake Garda a Salò, con un hotel a 5 stelle di 97 camere e 170 Appartamenti Premium living immersi in un meraviglioso parco botanico. La struttura, dall’accogliente anima for all, offrirà esperienze active, proposte gastronomiche innovative, oltre a trattamenti benessere presso l’Acquapura Botanic Spa.

Il progetto si sviluppa in due fasi, con la costruzione di 96 appartamenti e dell’hotel entro il 2025, seguiti da 74 appartamenti nella seconda fase entro il 2027. Anche l’hotel di Licata, in Sicilia, sarà parte della Premium Collection del gruppo. Con 125 camere e un concept active, il resort offrirà un’ampia gamma di attività sportive.

GLI AURORA RESIDENCES

Fra le novità del 2025 spicca la costruzione dei nuovi appartamenti Falkensteiner Premium living presso il Falkensteiner Resort Punta Skala, una delle proprietà di punta del gruppo situata in Croazia, su una penisola privata a pochi chilometri dall’antica cittadina di Zara. Il resort comprende già due hotel a 5 stelle, il Falkensteiner Family Hotel Diadora e il Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, gli appartamenti del Falkensteiner Residences Senia e le Luxury Villas Punta Skala, oltre al centro congressi, sportivo e di intrattenimento Fortis Club.

Fmtg punta a soddisfare le esigenze di tutti quei viaggiatori che desiderano acquistare un appartamento privato completamente attrezzato, senza rinunciare ai servizi offerti da una struttura alberghiera. La costruzione degli Aurora Residences partirà quest’autunno e vedrà la realizzazione di 88 abitazioni suddivise in quattro edifici. Il concept architettonico si ispira alla bellezza del paesaggio di Punta Skala, le strutture si affacceranno direttamente sull’orizzonte croato.

FALKENSTEIN PREMIUM CAMPING BLAGUS

L’apertura del Falkensteiner Premium Camping Blagus a Brezje, in Slovenia, è prevista a fine giugno 2024: il campeggio avrà 47 piazzole e 20 case mobili, suddivise in Lake Houses e Comfort Houses. Tutte le unità abitative sono immerse nella natura, con vista sul lago o sulla foresta. L’offerta è completata da servizi di design con sauna, un ristorante con terrazza sul lago, un punto di ritrovo con food truck, ping-pong e beach-volley, nonché noleggio di Sup e canoe. La struttura è pensata per offrire un soggiorno green e consapevole, grazie anche all’utilizzo di materiali sostenibili.

GRÖMITZ: IL DEBUTTO DI FALKENSTEINER IN GERMANIA

Il primo hotel in Germania sorgerà nel 2027 nella rinomata località balneare di Grömitz, lungo la Baia di Lubecca, riveste un ruolo cruciale nella strategia di crescita di Fmtg. La posizione strategica della città, vicina a importanti centri urbani come Amburgo e Berlino, permetterà di attingere a nuove nicchie di clienti, sfruttando le sinergie di una destinazione già consolidata. L’hotel comprenderà 130 camere, suite e appartamenti.