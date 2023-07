Falkensteiner aprirà nel 2025 il Park Resort Lake Garda

Falkensteiner Group continua la sua espansione e presenta il progetto del nuovo Falkensteiner Park Resort Lake Garda a Salò. L’architetto Matteo Thun è responsabile del concetto architettonico e del design degli interni.

L’innovativo progetto sulle rive del Lago di Garda, immerso in un parco botanico e progettato dall’architetto paesaggista Joao Nunes di Proap, comprende un hotel a 5 stelle che va a impreziosire la Premium Collection e 170 Appartamenti Premium Living. L’apertura sarà in due fasi a partire dal 2025, con un investimento totale di 140 milioni di euro.

La prima presentazione del Falkensteiner Park Resort Lake Garda è avvenuta a Milano, alla presenza di Otmar Michaeler, ceo del Gruppo Falkensteiner, ed Erich Falkensteiner, chairman of supervisory board, con la partecipazione dell’architetto Matteo Thun e l’architetto paesaggista Joao Nunes.

Il nuovo Falkensteiner Park Resort Lake Garda sorgerà sul sito di un’ex fabbrica di acque minerali, nella pittoresca cittadina di Salò, in provincia di Brescia e a pochi passi dalle rive del Lago di Garda. «Abbiamo cercato a lungo una proprietà in grado di soddisfare nostri standard e siamo molto felici di aver trovato il posto perfetto a Salò», afferma Erich Falkensteiner.

«Con il nostro ultimo progetto, stiamo creando un prodotto premium che non solo si inserirà perfettamente nell’area e aumenterà il valore aggiunto della zona, ma sarà anche una destinazione estremamente attraente per i nostri mercati principali – Italia, Germania, Svizzera e Austria», dichiara Otmar Michaeler.

L’hotel “for all” con 97 camere e suite è adatto a famiglie, coppie e gruppi di amici ed è il luogo perfetto per gli ospiti che desiderano vivere una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. Durante la stagione estiva, l’hotel svela una più spiccata anima family-friendly con una proposta di intrattenimento per i piccoli ospiti e la presenza di un’area a loro dedicata, la Falky Land.

In primavera e autunno la zona offre molteplici opportunità come escursioni a piedi o in bicicletta, tour in barca e degustazioni di vino, mentre nella stagione invernale la struttura è votata al wellness, grazie alla presenza dell’Acquapura Spa.

I 170 appartamenti Premium Living, che saranno distribuiti in 11 palazzine, combinano un design senza tempo a un’eleganza naturale. I servizi premium permetteranno ai proprietari di godere di tutti i comfort del resort mantenendo la massima privacy.