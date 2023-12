Fatti dell’anno 2023:

il racconto mese per mese

Inizia l’era post Covid e il turismo riparte con numeri record, leggermente frenati nel corso dell’anno da caro prezzi (e voli), inflazione, nuovo conflitto in Israele.

Ma è anche un anno di acquisizioni, colpi di mercato, fusioni, privatizzazioni, patti, dimissioni, debutti, riforme e nuovi forum. Ecco le principali notizie del 2023 raccontate al trade mese per mese dalla redazione de L’Agenzia di Viaggi Magazine.

Per viaggiare insieme tra i fatti di quest’anno.

GENNAIO – Blue Panorama in liquidazione. Fine dell’era Covid

Il 2023 inizia con l’avvio del matrimonio tra Ita Airways e Lufthansa tramite la pubblicazione del dpcm in Gazzetta Ufficiale che spiana la strada alla privatizzazione della compagnia aerea. Il colosso tedesco presenta la lettera d’intenti al ministero dell’Economia e Finanza, ma il matrimonio dovrà passare attraverso le forche caudine dell’Antitrust. Il trasporto aereo italiano saluta Blue Panorama che va in liquidazione e manda in cassa integrazione i dipendenti. Intanto prosegue il recupero del settore con oltre cinque milioni di italiani in viaggio durante l’Epifania e il caro tariffe che colpisce i voli, soprattutto in Europa e Nord America. Nel frattempo, torna in scena il mercato asiatico, il più colpito dalle restrizioni pandemiche: Hong Kong elimina test e tamponi, la Thailandia cancella l’obbligo di vaccino per i turisti e la Cina si prepara alla riapertura delle frontiere. Le rivolte sociali in Peru provocano la chiusura del Machu Picchu e dell’Inka Trail, le maggiori attrazioni turistiche del Paese, che riapriranno dopo più di un mese. In Italia, il ministro del Turismo Daniela Santanchè annuncia l’apertura della piattaforma per la misura del Pnrr che prevede un Fondo Rotativo per il Turismo (Fri-Tur) per 1 miliardo e 380 milioni di euro.

FEBBRAIO – Passaporti, Italia nel caos. Accordo Iberia-Air Europa

La Bit 2023 a Milano celebra il rimbalzo dell’incoming con prospettive di crescita superiori al pre Covid per l’estate 2023. Tiene banco il caos passaporti in Italia con tempi di rilascio lunghissimi e le associazioni di adv e t.o. che spingono per il riconoscimento del turismo come “motivo d’urgenza” per il rilascio. Il ministero degli Interni elabora un piano anti-ritardi che prevede open day, più personale e l’agenda elettronica. Intanto il ministro del Turismo, Daniela Santanché, presenta il Piano strategico 2023-27 con l’obiettivo di far uscire il settore fuori dalla crisi provocata dalla pandemia. Il comparto continua però a restringersi: sono 366 le imprese del turismo organizzato che nel 2022 in Italia hanno chiuso secondo i dati rilevati da L’Annuario del Turismo de L’Agenzia di Viaggi Magazine. Nel trasporto aereo chiudono i battenti l’inglese Flybe e la norvegese Flyr mentre Iberia definisce l’acquisizione del 100% di Air Europa. L’aeroporto di Amsterdam Schiphol, il più colpito dal caos nel 2022, prevede il ritorno al tetto ai voli e rischia una riduzione sistemica degli slot. Nel tour operating Ruta40 acquisisce CarréBlu; nell’hospitality Mangia’s sigla una partnerhsip con Marriott e porta il marchio Autograph Collection in Sicilia.

MARZO – I cinesi tornano a viaggiare. Travel senza personale

Il travel guarda al 2023 con ottimismo, ma deve fare i conti anche con la carenza di personale che potrebbe mettere a rischio la ripresa. Solo in Italia il settore lamenta la mancanza di 50mila addetti (con ripercussioni su altri 200mila legati all’indotto). Un allarme che spinge il Mitur ad aprire un tavolo con le associazioni. La Cina, a tre anni dall’inizio della pandemia, riapre le frontiere ai viaggi di gruppo verso l’Italia e le prime stime parlano di due milioni di cinesi in arrivo nel nostro Paese. Gli Usa, infine, si avviano ad abolire in anticipo il green pass per i turisti. Nasce Riyadh Air, nuova compagnia aerea dell’Arabia Saudita, con l’obiettivo di far decollare il turismo nel Paese – che è il vero protagonista turistico nel post Covid – facendo concorrenza ai vettori del Golfo. Alla guida c’è Tony Douglas, ex ceo di Etihad Airways. Grande movimento, infine, nelle imprese italiane: il Gruppo Gattinoni festeggia 40 anni, avvia un piano di riorganizzazione con tre società distinte – Travel, Business Travel ed Eventi – e lancia il rebranding delle oltre 1.200 agenzie di viaggi. Welcome Travel Group conclude le operazioni di incorporo con l’acquisizione del 100% di Welcome Travel Sud, una scelta che segue le identiche mosse operate con il network Geo e le Welcome Travel Store guidate fino a dicembre scorso da Luca Caraffini. Il t.o. del Gruppo Bluvacanze, Going, sceglie il manager ex-Uvet Beppe Pellegrino alla guida della divisone Resort. Il turismo italiano saluta l’imprenditore Franco Rosso, scomparso all’età di 94 e fondatore dell’omonimo Gruppo.

APRILE – Svolta Santanchè: dall’Enit Spa alla Venere-influencer

L’Enit cambia pelle e diventa una Spa interamente partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze e controllata da quello del Turismo. La nuova Agenzia parte con un capitale sociale di 10 milioni di euro e annuncia una pioggia di assunzioni. Ma ciò che tiene banco è il lancio della campagna di promozione Italia Open to Meraviglia, voluta dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, tutta incentrata sulla figura della Venere-influencer. Non mancano polemiche e attacchi, ma la campagna ottiene una gigantesca esposizione mediatica. Nel frattempo, la Cina abolisce il test Pcr per tutti i turisti; la Francia è nel caos a causa degli scioperi a oltranza dei controllori di volo. Al lungo elenco delle destinazioni che combattono contro l’overtourism si aggiunge l’Alto Adige che annuncia l’introduzione del numero chiuso per l’estate. La cruise industry viaggia con il vento in poppa: Clia prevede che il numero di passeggeri 2023 supererà i livelli del 2019. Michael Thamm saluta Costa, lasciando il ruolo di amministratore, che ricopriva dal 2012. Msc World Europa, l’ammiraglia green di Msc Crociere – dopo il battesimo a Doha – debutta anche nel Mediterraneo. L’aeroporto di Fiumicino inaugura l’Area A del Terminal 1: un nuovo spazio che può accogliere fino a sei milioni di persone l’anno.

MAGGIO – Lufthansa vuole Ita. L’alluvione piega la Romagna

Arriva la firma tra il Gruppo Lufthansa e il ministero dell’Economia che avvia il processo di privatizzazione di Ita Airways, compagnia aerea di bandiera nata sulle ceneri di Alitalia. L’accordo prevede un primo ingresso dei tedeschi con una quota di minoranza pari al 41%. Negli stessi giorni è suggellato il matrimonio fra Destination Italia e Portale Sardegna con la fusione per incorporazione tra la Travel Tech italiana e la Ota specializzata nel settore incoming. Nel mondo dei trasporti, infine, Italo-Ntv compra Itabus e spinge sull’intermodalità ferro-gomma. Albatravel Whl, storica azienda del trade turistico B2B, è ammessa al concordato preventivo dopo un periodo di forte tensione economica e finanziaria. L’alluvione in Emilia-Romagna mette in ginocchio l’intera regione incluso il comparto turistico alle porte della stagione estiva. Agenzie, operatori e strutture ricettive non solo devono intraprendere una corsa contro il tempo per ripristinare le strutture e l’operatività, ma fronteggiano anche le numerose cancellazioni e disdette operate anche dall’estero. Intanto la Spagna continua a essere una destinazione turistica all’avanguardia e si prepara alla summer lanciando una nuova campagna promozionale tutta incentrata sulla sostenibilità.

GIUGNO – L’Ai corteggia il travel. Schiavon lascia Costa

L’intelligenza artificiale entra nel turismo organizzato. Dai colossi Expedia e Booking fino all’italiana Volonline e alla spagnola Travel Compositor: si moltiplicano i servizi di chatbot, marketing e self booking tool che implementano l’Ai generativa. Intanto in Italia continua la saga dei passaporti-lumaca; nonostante l’intervento del ministero degli Interni, vengono segnalati in tutto il Paese enormi ritardi sia nei tempi di prenotazione che di rilascio. L’Osservatorio Astoi sancisce il recupero dei tour operator italiani che in estate supereranno i ricavi rispetto al 2019 e proseguiranno gli investimenti. Al Tornabuoni hotel di Firenze l’ad del Gruppo Alpitour, Gabriele Burgio, annuncia la scalata nell’ospitalità di lusso di VRetreats – linea up level di Voihotels – con l’apertura di cinque nuove strutture in Italia: oltre a Firenze ci sono Siracusa, Lecce, Olbia e Cervinia. Il Gruppo Nicolaus, invece, alza il velo sul Valtur Gallipoli Beach Resort 5 stelle, seconda struttura della linea Italian Lifestyle Collection dopo Cervinia. Msc Crociere accoglie Euribia, 22ª nave del Gruppo, e affida a Leonardo Massa anche il mercato italiano di Explora Journeys, il brand lusso pronto ad esordire a luglio. Novità anche in casa Costa Crociere: Carlo Schiavon lascia il ruolo di country manager Italia. Al suo posto la compagnia sceglie Luigi Stefanelli, come responsabile per l’Europa del sud. L’estate è iniziata ma il caro tariffe nei trasporti e nei servizi mette a dura prova il booking in agenzia. “L’Emilia-Romagna ti aspetta” con questo slogan – e 10 milioni di euro elargiti dal Mitur – il turismo nella regione rialza la testa dopo gli ingenti danni provocati dall’alluvione di maggio.

LUGLIO – Caro voli e roghi nell’estate più calda di sempre

È un mese caldissimo per il travel, non solo per le temperature. In Italia tiene banco il tema del caro-voli con l’Antitrust che indaga sul balzo delle tariffe sulle tratte domestiche e chiede spiegazioni a Ryanair, Wizz Air, easyJet, Aeroitalia, Ita Airways e Neos. Si muove anche il governo che promette interventi legislativi ad hoc. Nel frattempo, Fabio Lazzerini (artefice della nascita di Ita Airways) lascia il vettore e passa il timone ad Andrea Benassi. Aeroitalia, invece, ottiene i voli in continuità territoriale da Roma e Milano per Alghero. Il gruppo Ferrovie dello Stato investe nel business turistico con il lancio del Frecciarossa Roma-Pompei e la nascita della società Treni Turistici Italiani. Continuano i movimenti nel tour operating: Valtur annuncia il decollo dei voli all business per la Sardegna e ingaggia l’ex Welcome Travel Massimo Segato. Idee per Viaggiare, invece, acquisisce il brand Chinasia. Inizia l’era lusso di Msc Crociere con la consegna della nave Explora I a Monfalcone. Il caldo e l’emergenza incendi piegano la Grecia e la Sicilia. Nell’isola vengono colpiti gli aeroporti con lo scalo di Catania che tornerà alla normalità dopo quasi un mese. Innumerevoli i danni al turismo in un momento clou della stagione.

AGOSTO – Msc vuole i treni Italo. Il governo sfida i vettori

In piena estate il governo interviene sul caro voli: sotto accusa l’algoritmo e le tariffe dinamiche che farebbero impennare i prezzi. L’intervento – che propone un “tetto” alle tariffe in base all’andamento medio dei prezzi – viene criticato da compagnie aeree e dall’Europa. Il governo Meloni, intanto, vara la riorganizzazione del ministero del Turismo, che si doterà di più risorse (umane ed economiche), dell’Osservatorio nazionale e di quattro direzioni generali. Proprio il Mitur pubblica il bando per l’accesso di agenzie e t.o. agli ultimi 39 milioni di euro di sostegni Covid. Il ministro Santanchè annuncia per novembre 2023 il primo Forum internazionale del turismo. Le isole di Rodi, in Grecia, e Sicilia tornano alla normalità dopo i vasti incendi che hanno messo in fuga i turisti e arrecato danni ad alcuni hotel (Rodi) e scali aeroportuali (Sicilia). Il Gruppo Msc (in foto il fondatore Gianluigi Aponte) conferma i piani sull’intermodalità puntando all’acquisizione di Italo-Ntv per oltre quattro miliardi di euro. Luca Caraffini, dopo aver lasciato a dicembre scorso Welcome Travel (Gruppo in cui era confluita Geo) lancia il suo network Istante Viaggi partendo da una base di agenzie nel nord-est italiano.

SETTEMBRE – Ryanair minaccia l’Italia. Colosseo in mano alle Ota

Ryanair e easyJet attaccano a tamburo battente il decreto anti caro voli emanato dal governo Meloni. Michael O’Leary, ceo della compagnia irlandese leader in Europa, minaccia il taglio di rotte sulle isole italiane e chiede la testa del presidente Enac, Pierluigi Di Palma. Mentre le associazioni di agenzie e tour operator implorano maggiore confronto nella filiera, il governo corre ai ripari annunciando la revisione del decreto che era stato fortemente criticato anche dall’Unione Europea. Intanto a Bruxelles si studia una norma ad hoc che uniformi le dimensioni e le regole sui bagali a mano, “obbligando” tutti i vettori operanti nel vecchio continente a comprenderlo di diritto in tutte le tipologie di tariffe dei biglietti aerei. Una norma che mette i bastoni tra le ruote dei profitti extra generati dalle compagnie aeree low cost. Il Mitur proroga fino al 2 ottobre il termine per presentare domanda per accedere ai 39 milioni di sostegni Covid per adv e tour operator italiani. L’Antitrust indaga, inoltre, sulle Ota che acquistano in massa i biglietti per il Colosseo, rivendendoli poi a cifre più alte e limitando, di fatto, la possibilità di acquisto diretto per il turismo organizzato. Venezia annuncia l’introduzione della tassa d’ingresso (5 euro a persona) per i turisti a partire dal 2024; mentre il visto elettronico (Etias) per i turisti extra Schengen che entrano in Europa slitta nuovamente di un anno, ovvero al 2025. Dopo l’accordo con Marriott, Mangia’s stipula una partnership con Hilton sulla Sardegna con il Santa Teresa Resort che avrà l’insegna Curio Collection.

OTTOBRE – Alpitour World sul mercato. Guerra in Israele

Il più grande Gruppo italiano del turismo, Alpitour World, è sul mercato. Tamburi Investment Partners Spa – che ne detiene la maggioranza – annuncia infatti di aver dato incarico a Goldman Sachs di avviare un processo esplorativo per la valorizzazione delle proprie quote. Scatta il toto-investitori: dal Gruppo Msc al fondo Certares (già in ballo per Ita Airways), dagli spagnoli Wamos e Barcelò, al gigante tedesco del turismo Tui. Nel frattempo, proprio Msc Group entra nel settore ferroviario con l’acquisto del 50% delle quote di Italo-Ntv. Il network Welcome Travel (controllato da Alpi e Costa) annuncia la partnership con i supermercati Conad ed entra nella gdo, seguendo quel filo rosso che unisce agenzie di viaggi e supermercati. Sul piano internazionale, dopo gli attentati del 7 ottobre, Israele invade la Palestina e l’Europa assiste a un altro scenario di guerra alle porte che si aggiunge al conflitto tra Russia e Ucraina. Chiude lo spazio aereo israeliano e Giordania, Egitto e in generale il Medio Oriente subiscono un importante contraccolpo turistico. Dopo le minacce delle compagnie aeree e le raccomandazioni europee, il Parlamento italiano smonta l’impianto del decreto anti caro voli del governo Meloni. In pratica, il decreto lascia margini d’intervento rispetto all’aumento repentino delle tariffe solo all’Antitrust (in caso di segnalazione). Una vittoria preannunciata per le compagnie aeree low cost. Per risolvere i ritardi nel rilascio dei passaporti, infine, il governo italiano studia la possibilità di richiedere i documenti di viaggio anche negli uffici postali. Dopo numerose difficoltà economiche, la compagnia aerea Air Malta chiude i battenti e lascia il posto alla newco Km Malta Airlines – una forma di avvicendamento simile al modello Alitalia/Ita – le cui operazioni di volo saranno avviate il 31 marzo 2024.

NOVEMBRE – Nuova direttiva pacchetti. Arriva il forum di Baveno

L’Unione europea vara l’aggiornamento della direttiva sui pacchetti turistici. La norma garantisce maggiori tutele per i tour operator, ma per le associazioni di settore è troppo customer oriented e il testo va migliorato. Accolte con favore le misure per migliorare la chiarezza e accelerare i rimborsi, ma agenzie e t.o. giudicano negativamente sia la limitazione dei pagamenti anticipati dei pacchetti sia la mancanza di garanzie per gli intermediari in caso di fallimento di una compagnia aerea. Il 24 e 25 novembre a Baveno si tiene “Meraviglia – gli Open”, ovvero il Forum internazionale del turismo fortemente voluto dal ministro Santanchè. Una sorta di consiglio dei ministri in trasferta – tra promesse di nuovi fondi e investimenti – per ridare centralità all’industria turistica. Ma le associazioni presenti chiedono di più “coniugando le eccellenze in un piano organico”, come sottolinea il presidente di Astoi, Pier Ezhaya. Intanto il network Welcome Travel si allea con Fiera di Milano annunciando che porterà le 1.600 agenzie di viaggi della rete alla Bit di febbraio 2024. La Ota Booking sfida ancora la distribuzione organizzata entrando nel mondo delle crociere con il lancio del portale Cruises (inizialmente solo per gli Usa); mentre anche Alpitour si affida all’intelligenza artificiale con il lancio di AlpiGpt. Si avvicina il Natale e il caro-voli si abbatte di nuovo sulla Sicilia: la Regione propone delle tariffe scontate per i residenti, una mossa che si avvicina alla continuità territoriale in vigore in Sardegna. Continua il gran ritorno della Cina nel travel con l’abolizione del visto d’ingresso anche per i turisti italiani. Nel Regno Unito, in seguito alla Brexit, debutta il visto elettronico: nei prossimi due anni sarà introdotto per gli europei. Il gruppo Oltremare lancia Caleidohotels, piattaforma B2B per la prenotazione di servizi alberghieri per le agenzie.

DICEMBRE – Sicilia, voli scontati. Ed è riforma per le guide turistiche

Dopo quasi un anno di tira e molla, il Mef e Lufthansa notificano alla direzione generale della Concorrenza della Commissione Ue l’operazione che prevede l’ingresso del colosso tedesco nel capitale di Ita Airways. Entro l’inizio del prossimo anno Bruxelles autorizzerà la vendita, salvo clamorosi colpi di scena. Dopo il via libera dell’Enac e la tempestiva adesione di Ita, il 4 dicembre entra ufficialmente in vigore il contributo economico – che consiste nella riduzione del 25% del costo del biglietto aereo – per i residenti della Regione Sicilia. Un’ulteriore azione promossa dal governo locale per contrastare il caro-voli in vista delle vacanze natalizie. Il 7 dicembre la riforma che disciplina la professione di guida turistica è legge. Il provvedimento è uno dei collegati alla legge di Bilancio e tra gli obiettivi del Pnrr turismo, da attuare entro il 31 dicembre. Una legge che contribuisce a fare luce dopo 10 anni di attesa in un settore in cui le regioni, in assenza di una norma chiara a livello nazionale, si sono mosse in ordine sparso. Tra i punti principali c’è l’obbligo di superare un esame di abilitazione nazionale, l’istituzione di un albo, l’attribuzione di un codice Ateco e sanzioni da applicare in caso di esercizio abusivo. La strada che conduce alla Vision 2030 dell’Arabia Saudita passa anche da Rocco Forte Hotels. Il noto Gruppo alberghiero cede il 49% delle azioni a Pif, il Public Investment Fund saudita, per una valutazione che si aggira sui 1,5 miliardi di euro. Il turismo chiude l’anno con numeri da capogiro, in linea con tutti gli ultimi 12 mesi. Solo per il Ponte dell’Immacolata Federalberghi stima 13,3 milioni di italiani in viaggio. Tiene banco, intanto, il caso del cambio di nome della nota località di Cervinia. Prima la Regione Val d’Aosta sceglie di tornare all’antico nome francese Le Breuil, poi dopo numerose polemiche il toponimo torna a essere Le Breuil-Cervinia.

A sorpresa, poi arriva l’acquisizione di Shiruq da parte del t.o. Mappamondo di Andrea Mele. E il 21 dicembre è finalmente sdoganato dalla Farnesina il documento elaborato con le associazioni del del turismo “Dammi il cinque! Le 5 regole per Viaggiare Sicuri.