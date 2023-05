Federturismo e il Piano strategico: “Investire in Mice, alta gamma e outgoing”

Incentivazioni fiscali per agevolare le candidature dell’Italia nel Mice e la valorizzazione dell’attività outgoing svolta da molti operatori della filiera. Sono questi i must illustrati dalla presidente di Federturismo, Marina Lalli, nel corso di una audizione all’insegna del contributo costruttivo svolta presso la 9° Commissione del Senato sul Piano Strategico del Turismo 2023/27.

Nello specifico la presidente della federazione di casa Confindustria ha precisato che – nonostante i numeri del turismo quest’anno sfiorino le cifre pre-pandemiche e si assista ad un grande ritorno anche dei turisti stranieri – non si possono dimenticare le tante sfide e criticità che in un comparto complesso e articolato come quello dell’industria turistica ancora permangono. Per questo in una fase delicata di ripartenza come quella che stiamo vivendo è essenziale avere una pianificazione che veda il coinvolgimento e l’ascolto anche degli operatori privati.

«È un Piano che ci piace – ha poi aggiunto Lalli – e per il quale abbiamo gradito la condivisione così come apprezziamo che abbia tenuto nella dovuta considerazione le tante sfaccettature di questo settore e le abbia declinate alla luce delle tematiche più attuali: digitalizzazione, sostenibilità, inclusività, formazione e innovazione. Ma pur restando positiva la complessiva valutazione ci sono osservazioni che riguardano alcuni segmenti che compongono l’offerta turistica italiana che Federturismo rappresenta che meritano di essere evidenziate».

Per Lalli, «il settore dei congressi ed eventi ha bisogno dell’adozione di normative ad hoc e politiche di incentivazione fiscale che agevolino la scelta dell’Italia come sede di un evento da parte della domanda estera e stimolino l’incremento alla partecipazione da parte dei delegati ad un congresso, incrementando in tal modo flussi e arrivi congressuali nel nostro Paese, così come si rivela importante la promozione e l’internazionalizzazione mediante il riconoscimento e il supporto dei Convention Bureau».

Marina Lalli ha poi affrontato il tema del turismo di alta gamma per il quale sarebbe opportuno fare riferimento al tax free shopping apportando una modifica dell’attuale normativa in materia di sgravio dell’Iva sugli acquisti dei turisti internazionali, adeguando la soglia economica minima alla media degli altri Paesi europei.

Con riferimento all’accessibilità e mobilità turistica sarebbe opportuno inserire degli specifici riferimenti al settore del trasporto di passeggeri con autobus. Da anni attendiamo il pieno riconoscimento delle imprese di noleggio autobus e di linea di gran turismo come “imprese turistiche” e il completo adeguamento della legge di settore a principi di libera e leale concorrenza.

Significativo anche l’assist di Lalli al settore del turismo outgoing: «Anche se siamo consapevoli che il focus di un Piano strategico nazionale sia l’incoming, riteniamo che possa essere maggiormente valorizzata anche la capacità industriale e professionale che il Paese è in grado di esprimere sull’outgoing prevedendo misure di incentivazione fiscale anche sul lato della domanda. Non può sfuggire che anche il flusso outbound è generato da aziende italiane, che impiegano personale in Italia e che sempre in Italia generano gettito, professionalità e distribuiscono ricchezza, sia diretta che indiretta».