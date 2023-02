Felix Hotels rifà il look a tre strutture in Sardegna

Dopo il primo vero anno di attività – il 2022 – chiuso in positivo, il gruppo Felix Hotels apre il 2023 con segnali incoraggianti e un progetto di restyling che riguarderà tre strutture.

Lo scorso anno, con sette hotel aperti per l’intera stagione estiva, il Gruppo ha segnato oltre 100mila presenze solo nel periodo da aprile a settembre. Per l’anno appena cominciato arrivano segnali di dinamicità, evidenti anche dall’analisi del traffico del sito che ha registrato dei picchi sulle ricerche online.

Felix Hotels ha presentato alla Bit di Milano, nello stand della Regione Sardegna, i suoi sette hotel e le novità del 2023.

Il Gruppo, che nei picchi di stagione conta oltre 250 dipendenti, «nonostante la congiuntura economica e i rincari, ha raggiunto tutti gli obiettivi di budget», ha spiegato Agostino Cicalò, presidente di Felix Hotels.

«L’interesse per la destinazione Sardegna è aumentato – ha spiegato l’amministratore delegato Paolo Manca – I nostri nuovi visitatori online crescono, in linea con una domanda anticipata anche da parte dei clienti repeater».

Sul fronte investimenti, nel 2023 «tre delle sette strutture saranno sottoposte a un restyling quasi totale e saranno implementati i ristoranti», ha specificato Manca.

Il Gruppo ha anche potenziato i servizi a marchio Felix Taste, il brand F&B, con il consolidamento del servizio pasticceria, che ha fornito tutti i ristoranti Felix e cinque spot esterni, oltre a una presenza forte dei servizi catering per le ville della Costa Smeralda.

Altra novità è il servizio Concierge dedicato per i clienti. Con la crescita dell’offerta di ristorazione sarà anche implementato il servizio “Dine and stay around”, attraverso cui il cliente potrà cenare in tutti i ristoranti della catena e spostarsi da un hotel all’altro, in base alla disponibilità.

Attenzione anche all’offerta benessere: grazie all’esperienza maturata con il Galanias Hotel & Retreat di Bari Sardo, punto di riferimento per le vacanze yoga, saranno a disposizione i pacchetti yoga fruibili in ogni hotel del gruppo.

Infine, a partire dallo scorso novembre, Felix Hotels ha pianificato una serie di attività rivolte alle agenzie di viaggi: un programma di visite, la presenza nelle principali fiere di settore e un’attività regolare di comunicazione. Un rapporto da sviluppare in parallelo verso una crescita comune, alla ricerca di nicchie di prodotto, come i piccoli tour, lo yoga e il benessere, la terza età e il turismo enogastronomico e culturale, che hanno bisogno della professionalità e della creatività degli operatori turistici.