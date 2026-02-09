Ferrovie, nasce la società di consulenza Fs Advisory

Si chiama Fs Advisory la nuova società del Gruppo Fs con sede a Londra, specializzata nella consulenza nei trasporti e nelle infrastrutture. Guidata da Ernesto Sicilia, già ad di Trenitalia Uk dove per quasi un decennio ha avuto la responsabilità delle attività ferroviarie del Gruppo Fs nel Regno Unito, la nuova società ha l’obiettivo di fornire servizi di advisory a governi, investitori istituzionali, operatori, sviluppatori di infrastrutture e imprese di costruzione e ingegneria coinvolti in progetti complessi di mobilità a livello globale.

Fs Advisory risponderà alle chiare esigenze di mercato e alla crescente domanda di competenze integrate nel settore dei trasporti, coprendo in modo coerente ambiti che tradizionalmente sono stati frammentati tra diversi operatori di consulenza come i quadri regolatori, lo sviluppo infrastrutturale e la gestione operativa.

«La nostra espansione internazionale – ha dichiarato l’ad del Gruppo Fs Stefano Antonio Donnarumma – è ambiziosa per scelta. Lanciamo oggi FS Advisory perché il prossimo decennio sarà caratterizzato da investimenti senza precedenti nelle infrastrutture di trasporto a livello globale, ma affinché questi capitali possano essere impiegati con successo sono necessari i giusti quadri regolatori e modelli operativi. FS Advisory rappresenta il naturale passo successivo: mettere questa conoscenza operativa a disposizione di clienti in tutto il mondo che hanno bisogno di partner in grado di affrontare e risolvere queste sfide su larga scala».

Oltre ad affrontare le nuove sfide della digitalizzazione, della sostenibilità e della connettività multimodale nel settore dei trasporti Fs Advisory affiancherà i clienti pubblici e privati nei processi di riorganizzazione del settore dei trasporti, fornendo soluzioni di mobilità digitale tra cui piattaforme di bigliettazione e sistemi di monitoraggio delle performance, già adottati su larga scala in Europa, oltre a competenze specialistiche su trasporti e infrastrutture lungo l’intera catena del valore. A completare l’offerta i servizi di Shadow e Interim Management, pensati per supportare le transizioni di governance, i processi di nazionalizzazione e i cambiamenti operativi.

Il lancio di Fs Advisory rappresenta un ulteriore tassello che rientra nella strategia di crescita internazionale del Gruppo Fs e completa l’espansione strutturata del Gruppo attraverso Fs International, la business unit che comprende attività di trasporto in Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Grecia per un valore di circa 3 miliardi di fatturato con circa 12mila dipendenti. Fs Advisory opererà come società di consulenza indipendente.