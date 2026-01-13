FH55 Hotels, crescita strutturata del 6% nel 2025

FH55 Hotels, crescita strutturata del 6% nel 2025
13 Gennaio 11:57 2026

Crescita strutturata del 6%, nel 2025, per il Gruppo FH55 Hotels, che registra risultati positivi su tutti i principali indicatori di performance, consolidando la propria posizione nel segmento premium dell’ospitalità e rafforzando la competitività delle quattro strutture del Gruppo, una a Roma, due a Firenze e una a Fiesole.

Un risultato ottenuto grazie a qualità dei servizi, innovazione tecnologica, attenzione al cliente e investimenti mirati, che elevano l’esperienza dell’ospite a nuovi standard di eccellenza, secondo Claudio Catani, vice president operations, confermando l’importanza del capitale umano e della strategia nel successo dell’azienda: «Il 2025 ha visto un aumento importante della qualità percepita dalla clientela nelle nostre strutture. A livello di gruppo siamo cresciuti del 6%, all’interno del quale, utilizzando l’analisi semantica, con la voce servizio all’ospite registriamo un +7% e con la voce esperienza un +15%». Una crescita qualitativa che si traduce anche in risultati economici concreti: «Questa solida crescita è accompagnata da un aumento di fatturato del 7%, mentre a livello di marginalità Gop siamo riusciti a performare, con un +10% su base annua».

In un contesto di mercato caratterizzato da una crescente pressione sui costi operativi, FH55 Hotels, di fatto, ha rafforzato il proprio modello di controllo e ottimizzazione dei processi. «Nel 2024 – ha aggiunto Catani – abbiamo affiancato, alla contabilità generale, la contabilità industriale, secondo il sistema Usali: è stato fondamentale per evidenziare le aree di inefficienza e le potenzialità inespresse di marginalità. Abbiamo anche rivisto completamente la divisione acquisti, la marginalità sulla vendita».

Il risultato è stato una crescita della marginalità superiore alla crescita del fatturato, e il “cuore” del piano di sviluppo è l’importante progetto di riqualificazione dell’FH55 Grand Hotel Palatino di Roma, destinato a diventare il modello di riferimento per il futuro del gruppo. I primi interventi hanno già dato segnali positivi.

Il Gruppo FH55 Hotels continua a trovare nel leisure transient il segmento principale di fatturato, con un approccio sempre più orientato alla personalizzazione: «Quanto più si è in grado di personalizzare – ha infatti precisato Catani – tanto più è possibile aumentare la marginalità attraverso la vendita di servizi ancillary».

Per rispondere alle diverse dinamiche di mercato di Roma e Firenze, FH55 Hotels ha investito in tecnologie avanzate, come ha precisato lo stesso Catani: «Dal 2024 abbiamo inserito, nei nostri sistemi, software di revenue management con intelligenza artificiale, con l’obiettivo di avere robuste capacità previsionali sulla capacità di spesa e massimizzare il RevPar per ciascuna destinazione». Un approccio che mantiene centrale anche il rapporto con i partner commerciali.

Asse strategico per il gruppo è il turismo congressuale, grazie a due importanti centri congressi a Firenze e Roma, il  Globo Mediterraneo Firenze e il Globo Palatino Roma, che  possono ospitare fino a 600 delegati, con 15 sale riunioni e ampie aree espositive.

  Articolo "taggato" come:
Claudio CataniGruppo FH55 Hotels
  Categorie
More NewsOspitalità

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Hotel, 800 in costruzione in Europa. Più della metà di lusso

Hotel, 800 in costruzione in Europa. Più della metà di lusso

Il lavoro temporaneo traina l’hospitality: analisi iziwork

Il lavoro temporaneo traina l’hospitality: analisi iziwork

In arrivo Kandima Maldives, primo lifestyle resort dell’arcipelago