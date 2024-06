Fiavet ha di nuovo un direttore: è Francesco Granese

È Francesco Granese il nuovo direttore di Fiavet Confcommercio. È stato nominato dal consiglio su proposta della giunta e assumerà il ruolo nei prossimi giorni di giugno.

Professionista di lungo corso, Francesco Granese vanta un curriculum di eccellenza nel turismo e nell’ambito esteso della comunicazione strategica e del marketing corporate e istituzionale.

Il nuovo direttore di Fiavet è specializzato in diversi ambiti del turismo, della sostenibilità, della social responsibility e, naturalmente, si occupa da sempre di associazionismo e fondazioni essendo stato dirigente per vari sistemi di rappresentanza imprenditoriale, consulente per Federalberghi Roma e presidente Fondazione Its Turismo.

Laureato in giurisprudenza è professore presso l’Università degli Studi di Tor Vergata a Roma ed è stato a lungo docente alla Luiss per il Master in Turismo e Territorio per Web Communication and Strategies.

Esperto in crisis management ha sostenuto con la sua consulenza diverse aziende turistiche per problemi inerenti all’impatto di emergenze che si sono presentate dall’11 settembre 2001 sino alla pandemia del 2020. Si è occupato di formazione e marketing per il network SeaNet in cui ha operato anche come imprenditore. Infine ha un portafoglio di importanti relazioni istituzionali a livello centrale e periferico.

«Diamo un caloroso benvenuto a Francesco Granese – afferma il presidente di Fiavet Giuseppe Ciminnisi – Il suo incarico nella nostra federazione sarà orientato alla realizzazione di un programma condiviso e partecipato che siamo certi raccoglierà nuove opportunità di crescita e di sviluppo per tutti gli associati».

«Agli imprenditori di Fiavet-Confcommercio e ai vertici che mi hanno scelto – dichiara Francesco Granese – spero di poter dare esattamente quelle competenze e quella esperienza che hanno individuate come necessarie a questo punto della vita della federazione. L’associazione storica dei professionisti del turismo in Italia che quindi guiderò verso obiettivi di crescita e di assunzione di un ruolo di alto profilo all’interno della categoria, dei consumatori e degli stakeholder».

La foto di Francesco Granese è stata inviata dall’ufficio stampa di Fiavet