Fiavet, staffetta Jelinic-Ciminnisi alla presidenza

Mancava solo l’ufficialità: Ivana Jelinic, nominata nuovo amministratore delegato di Enit, l’Agenzia di promozione italiana braccio operativo del ministero del Turismo, ha rassegnato – nel pieno del suo secondo mandato – le proprie dimissioni da Fiavet Confcommercio, associazione delle agenzie di viaggi di cui aveva assunto la carica nel 2018.

Al suo posto, e con guida pro tempore fino a nuove elezioni, il vice presidente vicario Giuseppe Ciminnisi, che indirà un’assemblea per l’elezione del nuovo presidente.

“Fiavet Confcommercio accoglie le dimissioni di Ivana Jelinic, presidente al suo secondo mandato, in cui era stata eletta per acclamazione e rinnova la sua gratitudine per il suo operato, formulando i migliori auguri per il nuovo ruolo di amministratore delegato di Enit – si legge nella nota dell’associazione – Grazie al suo grande impegno associativo, Ivana Jelinic ha traghettato la federazione verso un nuovo percorso di visibilità e comunicazione con il mondo del turismo, raggiungendo obiettivi importanti e mediazioni di rilievo con le istituzioni durante il difficile periodo della pandemia”.

Ivana Jelinic ha preso il posto di Roberta Garibaldi in Enit, ed è stata fortemente voluta dal ministro Daniela Santanchè, così come apparso nella lettera formale (con richiesta di parere) inviata alle presidenze di Federturismo Confindustria, Confturismo Confcommercio e Assoturismo Confesercenti, seguita poi dal del decreto di ratifica della nomina ufficiale.