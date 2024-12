Fiere, visitatori al +6%: l’indagine di Aefi

Il sistema fieristico tricolore festeggia e brinda a un 2024 da primato: secondo l’indagine pre-consuntiva di Aefi (l’Associazione esposizioni e fiere italiane), infatti, le 831 manifestazioni di quest’anno hanno attirato quasi 18 milioni di visitatori (+6,1% sul 2023), di cui 1,3 dall’estero (+4,2%).

Una crescita di operatori perlopiù professionali determinata in particolare dalle 289 fiere internazionali e dalle 226 nazionali realizzate per favorire il business di tutti i principali comparti del made in Italy. È di 10,4 milioni (+7% sull’anno passato) la superficie totale venduta a quasi 140mila espositori, di cui 23mila esteri.

«Sono numeri che se da una parte ribadiscono il valore strategico in favore dell’export del prodotto Italia, dall’altra evidenziano come le fiere siano in grado di generare valore sui territori, quantificabile in 22,5 miliardi di euro l’anno, per un valore aggiunto stimato in 10,6 miliardi di euro pari allo 0,7% del Pil – ha commentato il presidente Aefi, Maurizio Danese – Per essere ulteriormente efficaci serve ora attivare una partnership pubblico-privata in grado di mettere a terra una piattaforma comune per presentare le nostre manifestazioni all’estero. Un’esigenza non più derogabile e in linea con quanto i competitor esteri stanno già attuando».

Per quanto riguarda il calendario 2025, l’ultimo aggiornamento del Coordinamento interregionale fiere (al 15 ottobre) prevede 261 rassegne internazionali e 205 nazionali. Mentre le fiere locali e regionali saranno oltre 400 con un’ulteriore crescita rispetto a quest’anno.

Aefi è l’Associazione di rappresentanza del sistema fieristico nazionale che raduna 20 organizzatori e 40 quartieri fieristici in cui si svolge il 96% delle manifestazioni internazionali.