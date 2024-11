FiturNext premia a gennaio a Madrid le aziende green

Gli Itinerari Gastronomici Sostenibili della Estremadura, le Hurtigruten Cruises e Too Good To Go sono i vincitori della Challenge 2025. Promosso da FiturNext, il premio viene assegnato a destinazioni, territori, alberghi, ristoranti e attori del trasporto che si sono distinti per buone pratiche nella sostenibilità turistica. La premiazione, in collaborazione con Aqualia – marchio tra i più diffusi nella gestione en-to-end del ciclo dell’acqua – si terrà il 22 gennaio durante la Fitur di Madrid.

I riconoscimenti sono il frutto di un attento monitoraggio delle best practices e, come negli anni precedenti, la ricerca ha concentrato i propri sforzi sull’analisi della replicabilità e dell’impatto positivo delle iniziative attraverso due barometri sviluppati dall’Osservatorio FiturNext: il Replicability Barometer, che esamina quanto un’iniziativa sia adattabile a diversi contesti e da parte di diversi attori con differenti risorse, e l’Impact Barometer, che studia il potenziale di ciascuna iniziativa considerando fattori come il livello di partecipazione al progetto, il lavoro precedente e l’effetto che genera nel suo ambiente di azione. Inoltre, la selezione della soluzione finale ha integrato le raccomandazioni del FiturNext Advisory Board, che ha fornito una valutazione esterna con una prospettiva internazionale.

Nello specifico, gli Itinerari Gastronomici Sostenibili dell’Estremadura sono un’iniziativa promossa dall’Assessorato al Turismo della Giunta Regionale dell’Estremadura, che ha lanciato tre itinerari (formaggio, olio d’oliva e prodotti iberici) basati su cibi che collegano cultura, natura e tradizioni locali. Il progetto ha vinto premi nella categoria Destinazioni e altri territori e conta sul sostegno di 365 aziende e 63 esperienze turistiche uniche, dove si promuovono prodotti a km zero e si incentiva l’agriturismo rurale. Inoltre, effettuano controlli regolari e formazione sulla sostenibilità alimentare.

Da parte sua, Hurtigruten Cruises, la compagnia di crociere norvegese, con Towards zero food Waste ha implementato nei suoi viaggi un sistema alimentare circolare che riduce gli sprechi alimentari per viaggiatore, utilizzando l’intelligenza artificiale e il compostaggio. Premiata nella categoria hotel, ristorazione e catering (HoReCa) e nel settore dei trasporti, l’iniziativa conta più di 50 fornitori locali che promuovono la sostenibilità e lo sviluppo economico sulle coste del Paese nordico, sostenendo le aziende agricole e le comunità locali, che ricevono il surplus biologico come risorse preziose per le loro produzioni.

Infine, l’azienda Too Good To Go, infine, è un’app con un mercato delle eccedenze alimentari che aiuta a prevenire gli sprechi nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering in 18 Paesi. Concretamente mette in contatto le strutture che dispongono di eccedenze con gli utenti che possono acquistare questi prodotti a un prezzo ridotto. Con più di 100 milioni di utenti, promuove altre iniziative per sensibilizzare i consumatori sulla sostenibilità alimentare e sull’ambiente.