Flixbus, il fatturato vola oltre i 2 miliardi di euro

Flixbus va di gran carriera. L’operatore globale per la mobilità low-cost ha registrato un fatturato di oltre 2 miliardi di euro, con una crescita del 30%, superiore alle aspettative di inizio 2023. Si tratta del risultato finanziario con il più vistoso incremento annuale, al quale si accompagnano anche numeri di tutto rispetto nell’attività operativa: lo scorso anno, infatti, sono stati più di 81 milioni i passeggeri che hanno viaggiato verso oltre 5.600 destinazioni con i servizi FlixBus, FlixTrain, Greyhound e Kamil Koc. Inoltre, Flix ha raggiunto un Ebitda adjusted di 104 milioni di euro, con un incremento di 97 milioni sul 2022 e un Adjusted Ebitda margin del 5,2%.

«I risultati del 2023 – ha commentato André Schwämmlein, cofondatore e amministratore delegato di Flix – dimostrano la solidità della strategia che perseguiamo da undici anni, confermando la nostra posizione di leader globale della mobilità tech. Continueremo a lavorare per consolidare questo ruolo, sfruttando le nostre competenze tecnologiche per garantire forme di viaggio economiche e sostenibili».

Nel dettaglio, solo in Europa Flix ha registrato una crescita del fatturato pari al 46% per un totale di 1.186 milioni di euro. Tale crescita è stata trainata dal forte incremento nel traffico passeggeri (+41% sul 2022), con 55 milioni di persone trasportate nel continente. Nel 2023 Flix ha lanciato i primi collegamenti in Finlandia e Grecia, portando il servizio FlixBus in un numero ancora maggiore di Paesi europei. Negli Stati Uniti, in Canada e Messico 12 milioni di persone hanno usato i servizi FlixBus e Greyhound nel 2023, con un aumento sul 2022 di circa il 36%. In questo segmento il fatturato è cresciuto dell’11% per un totale di 615 milioni di euro grazie anche all’integrazione definitiva di Greyhound nel sistema di prenotazione di Flix, che ha facilitato l’accesso a un’ampia offerta integrata di servizi di bus intercity.

Molto significativi anche i risultati operativi raggiunti da Flix in Turchia con 14 milioni di passeggeri (+8% rispetto al 2022), generando un fatturato totale di 189 milioni di euro (+15% rispetto al 2022).

E con il lancio del servizio FlixBus in Cile a ottobre, Flix intende consolidare la sua presenza in America del sud, con un ampliamento della propria rete di collegamenti in Brasile, aggiungendo al proprio network nazionale 35 nuove città, fra cui Salvador e Fortaleza. Infine, nel febbraio 2024 il servizio FlixBus ha debuttato anche in India, il secondo mercato per i viaggi in autobus al mondo, operando 200 collegamenti giornalieri da e verso 46 città, fra cui Delhi, Lucknow, Jodhpur e Varanasi e prevede già di lanciare nuove connessioni espandendo la propria offerta anche all’area meridionale del Paese.