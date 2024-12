Florida, obiettivo Italia per i resort di Walt Disney World

Location, spazi rinnovati, servizi tarati su una clientela internazionale e vantaggi economici per gli ospiti insieme alla possibilità di usufruire di tutti i benefit firmati Disney: si racconta al trade italiano di Walt Disney World Swan and Dolphin, il resort (composto da tre hotel) che sorge nel cuore del grande parco a tema Walt Disney World in Florida.

«Sono in Italia per incontrare la stampa e gli operatori – spiega Livia Cohen, account director, group and leisure sales – Per promuoverci ed evidenziare i nostri asset e quelli che sono i valori aggiunti per chi ci sceglie per un soggiorno nel parco. Complessivamente il resort, ristrutturato quattro anni fa, conta quasi 2.700 camere, con un business suddiviso equamente tra leisure e Mice e una clientela italiana che raggiunge attualmente il 10%. Ideale per famiglie, dato i ragazzi fino a 17 anni non pagano».

Sono tre gli hotel del complesso ricettivo: Walt Disney World Swan conta 756 camere (che possono ospitare fino a 4 ospiti ciascuna), Walt Disney World Dolphin 1514 stanze (Fino a 5 ospiti per camera), Walt Disney World Swan Reserve, rinnovato di recente, offre invece 349 stanze (fino a 8 ospiti per suite).

Di recente è stato annunciato un investimento di 275 milioni di dollari il più grande della sua storia, per rinnovare e ampliare la proprietà. In particolare, verranno aggiunti spazi significativi all’offerta meeting e congressi dei tre hotel, che insieme alle 2.619 camere complessive renderanno il resort una delle più grandi venue congressuali dell’East Coast. È gia stato rinnovato, invece, l’Hotel Walt Disney World Swan Reserve, sia negli spazi comuni che nelle camere, tutte suite.

La location è tra gli elementi di forza su cui la struttura punta per attrarre ancora più pubblico internazionale. «Oltre che essere situati nel cuore del parco, ci troviamo a breve distanza da Epcot e Disney Hollywood Studios, sede di “Star Wars”, Galaxy’s Edge che si possono raggiungere anche con il servizio di water taxi, e offriamo il trasporto continuo in autobus per Magic Kingdom e Animal Kingdom», aggiunge Cohen.

Tra i nuovi vantaggi spicca anche l’accesso giornaliero 30 minuti prima dell’apertura dei parchi a tema Disney ogni giorno per gli ospiti degli hotel, oltre al soggiorno 2 ore dopo l’orario di chiusura regolare nei parchi a tema Disney in giorni selezionati. Inoltre, il parcheggio è gratuito nei parchi tematici Disney con la chiave di acceso al resort.

I ristoranti e lounge sono 23, spaziano dai pasti informali alle cene gourmet ed offrono orari di apertura più ampi ed elastici rispetto a quelli degli hotel Disney, in modo da adattarsi maggiormente alle abitudini degli ospiti internazionali. Tra gli altri servizi figurano 6 piscine, il centro di attività per bambini “Camp Dolphin” presso il resort, attività quotidiane e intrattenimento per tutte le età, tre centri fitness e la Mandara Spa, ispirata all’isola di Bali in Indonesia.

