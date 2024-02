Formula Uno, viaggi a Doha con Qatar Airways Holidays

Vivere da protagonisti il Mondiale di Formula Uno. Qatar Airways, partner globale e compagnia ufficiale della F1, in collaborazione con Qatar Airways Holidays, ha lanciato i pacchetti per il prossimo Fia Formula One World Championship. Un’opportunità per gli appassionati di viaggiare da oltre 40 Paesi del Ccg, dell’Apac, dell’Europa e delle Americhe per godersi esperienze uniche.

L’offerta include i voli a/r, sistemazione in hotel, biglietti per le gare Paddock Club o Grandstand e trasferimenti aeroportuali di andata e ritorno per tutte le gare globali, escluso il Qatar. I pacchetti sono disponibili per l’acquisto su: qatarairways.com/f1.

«Siamo entusiasti di offrire ancora una volta i nostri F1 Fan Packages agli appassionati di motorsport di tutto il mondo – spiega il vicepresidente senior di Qatar Airways Holidays, Steven Reynolds – dando l’opportunità ai nostri passeggeri di vivere un’esperienza impareggiabile».

Come i pacchetti inaugurali, anche quelli di quest’anno includono una serie di opzioni flessibili e a prezzi competitivi per alcune destinazioni selezionate. Quest’anno, inoltre, i tifosi avranno l’opportunità di sperimentare visite guidate in pista, passeggiate nella pit lane e molto altro ancora con un risparmio fino al 20% sui pacchetti gara globali. Inoltre, i soci del Qatar Airways Privilege Club possono accumulare Avios e Qpoints su tutti i pacchetti per i tifosi, con premi da utilizzare per viaggi ed esperienze future e aiutandoli a mantenere e raggiungere rapidamente il livello successivo. I soci possono anche acquistare il loro pacchetto utilizzando Cash + Avios.

Il Formula Uno Qatar Airways Qatar Grand Prix 2024 si svolgerà a Doha dal 29 novembre al 1° dicembre. I pacchetti possono essere prenotati su: qatarairways.com/f1. Oltre a quello del Qatar, la compagnia sarà Title Partner di altre tre gare: il Formula 1 Qatar Airways Austrian Grand Prix 2024, il Formula 1 Qatar Airways British Grand Prix 2024, il Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2024.