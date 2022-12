Francia, ondata di scioperi natalizi nei trasporti

La Francia si prepara ad affrontare due settimane di disagi nel periodo pre natalizio a causa di una serie di scioperi che interesserà il settore dei trasporti. Per quanto riguarda i treni, infatti, continua lo scontro tra i vertici della società Sncf e il sindacato Sud-Rail, che ha chiamato una mobilitazione che andrà da giovedì 15 dicembre alle ore 20.00 fino a lunedì 19 dicembre alle ore 8.00. “Potrebbero esserci cancellazioni su alcune tratte del Tgv – ha specificato il ministro dei Trasporti, Clément Beaune, secondo quanto riporta il portale francese L’Echo Touristique – Ma stiamo lavorando per minimizzare i disagi». Nonostante ciò il sindacato francese ha annunciato possibili nuovi scioperi per i fine settimana di Natale e di Capodanno.

Per il trasporto aereo, invece, i sindacati Unac e Sngaf hanno dichiarato un preavviso di sciopero per il personale navigante di Air France durante il periodo che va dal 22 dicembre al 2 gennaio 2023. Mentre nelle Antille francesi i piloti del vettore Corsair hanno indetto una serie di mobilitazioni dal 16 al 22 dicembre; mentre hostess e steward di Air Antilles prevedono mobilitazioni dal 17 al 22 dicembre.

Per quanto riguarda la filiale francese di easyJet, infine, i due principali sindacati Snpnc e Unac – che rappresenterebbero la maggior parte del personale di volo della compagnia aerea in Francia – per ora hanno solo minacciato uno sciopero anche se proseguono il dialogo con i vertici della low cost.