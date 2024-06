Freedome porta le experience negli hotel tramite Alexa

Freedome, startup innovativa e portale di esperienze outdoor che mette a disposizione oltre 4.000 attività in tutta Italia, stringe una partnership con Navoo, software house nota per aver sviluppato Alexa smart properties for hospitality di Amazon, programma che integra l’assistente vocale Alexa in strutture ricettive.

Grazie alla collaborazione, gli albergatori e i gestori di strutture ricettive del circuito Freedome che aderiranno all’iniziativa potranno far conoscere – tramite Alexa – i servizi e le esperienze outdoor offerte dalla startup, in collaborazione con gli operatori locali, in modo molto semplice, veloce e sicuro, direttamente dalla propria camera attraverso un dispositivo echo show che permette all’ospite di interagire con Alexa e visualizzare sull’ampio schermo touch screen contenuti informativi e Qr code, potendo così scegliere e prenotare le esperienze Freedome disponibili nelle vicinanze in autonomia.

In uno scenario sempre più dominato dall’intelligenza artificiale anche nel settore turistico, Freedome si propone come fornitore ideale per i propri partner di strumenti tecnologici avanzati, come dashboard disponibili via app e webapp, per gestire i loro servizi e processi ed ampliare il pubblico di riferimento ottimizzando i servizi di customer service mediante l’implementazione di sofisticati sistemi di intelligenza artificiale, garantendo così risposte rapide ed efficienti ai clienti, ma anche suggerimenti, grazie all’uso di algoritmi proprietari di machine learning (che utilizzano la potenza di calcolo degli elaboratori informatici per emulare la capacità dell’uomo di imparare attraverso l’esperienza), rendendo la user experience più intuitiva, fluida e personalizzata.

Michele Mezzanzanica, co-founder di Freedome, sottolinea: «Il nostro è un approccio data driven, che pone al centro delle nostre strategie l’analisi e l’utilizzo dei dati e tecnologie innovative per migliorare costantemente i processi aziendali e la user experience e questa collaborazione si inserisce perfettamente nella mission di Freedome che portiamo avanti sin dall’inizio: innovare e digitalizzare l’intero mercato delle esperienze outdoor, aggregando e rendendo facilmente fruibili le migliori attività, valorizzando anche il territorio e gli operatori professionali».