Fruit, tre nuovi villaggi tra Italia ed Egitto

Si arricchisce il portfolio di Fruit Village, il brand del Gruppo Fruit che amplia l’offerta per la stagione estiva con nuove strutture per famiglie sia in Italia che all’estero.

Nel dettaglio l’offerta Mare Italia 2025 si amplia in Calabria con il Fruit Village Botricello Marina del Marchese e il Capo Rizzuto Sant’Antonio. «Con queste aggiunte – sottolinea Raffaele Sigillo, direttore commerciale di Fruit Village – il nostro brand porta a 13 i villaggi presenti in Italia, distribuiti tra Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, consolidando la sua offerta per un target familiare con un rapporto qualità-prezzo davvero competitivo».

Ma la grande novità del brand è all’estero con il Fruit Village Sharm el Sheikh Seti Palm Beach 4*: situato in una delle baie più suggestive di Sharm, punta sul format della “Casa Fruit” con servizi dedicati come l’assistenza personalizzata, l’animazione per tutte le età e la ristorazione affidata a uno chef italiano.

Questa struttura si affiancherà al rinnovato Fruit Village Amphoras Beach, oggetto di un’importante ristrutturazione di camere, ristorante, reception e galleria commerciale. Posizionato come struttura di fascia Prime, l’Amphoras Beach sarà dedicato a una clientela più esigente, offrendo un’esperienza di alto livello. Con queste novità, Fruit raddoppia la sua offerta su Sharm el Sheikh, una destinazione sempre più richiesta, garantendo un’attività continuativa durante tutto l’anno.

Si rafforza così l’offerta estera di Fruit che per la prossima estate conta su cinque villaggi tra Egitto, Tunisia e Turchia, collegati dai principali aeroporti italiani. Queste destinazioni continuano a rappresentare un pilastro strategico per il gruppo, che annuncia ulteriori sorprese per il 2025, sia in Italia sia all’estero.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa del Gruppo Fruit