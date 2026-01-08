Fruit Village, quattro new entry. E Candurro guida la divisione

08 Gennaio 07:00 2026

Il gruppo Fruit Viaggi ha annunciato l’acquisizione di quattro strutture che entrano a far parte del brand Fruit Village: il Dominicus Family Village di Grisolia (Cs), il Casarossa Beach Village di Crotone, il Rotonda Beach Resort di Copanello (ex Villaggio Guglielmo) e il Patti Beach Resort di Patti Marina, in Sicilia.

Una caratteristica comune e distintiva dei quattro nuovi Fruit Village è la posizione privilegiata a pochi passi dal mare, una scelta precisa e fortemente voluta dal gruppo. Si tratta, infatti, della prima richiesta che arriva dalle agenzie di viaggi, alla ricerca di prodotti competitivi, facilmente vendibili e in grado di garantire un’esperienza di vacanza completa e di qualità. Tutti i villaggi interessati sono stati oggetto di interventi strutturali significativi.

Novità anche dal punto di vista organizzativo: il Gruppo ha accolto Antonio Candurro nel ruolo di responsabile villaggi. Forte di una pluriennale esperienza nel settore turistico, Candurro entra in Fruit inViaggi per contribuire allo sviluppo del format Fruit Village.

