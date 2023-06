Fusione Iberia-Air Europa, Iag accelera: “Pronti a cedere slot a Ryanair”

Il percorso di acquisizione di Air Europa da parte di Iag, la holding che raggruppa Iberia, British Airways, Vueling e Aer Lingus, entra nella fase più critica ovvero quella che dovrà determinare la cessione di eventuali slot sul mercato per garantire la concorrenza in campo spagnolo ed europeo.

Dopo la firma che porterà alla fusione di Iberia con Air Europa, i vertici di Iag stanno portando avanti i dialoghi con l’Antitrust Ue: un percorso simile a quello che Lufthansa dovrà affrontare per l’acquisizione del 41% di Ita Airways.

Luis Gallego, amministratore delegato di International Airlines Group (Iag), ha affermato pubblicamente che è disponibile a cedere gli slot a Ryanair, che li ha formalmente richiesti, per ottenere a stretto giro (si spera, ndr) l’approvazione dell’Autorità garante della concorrenza dell’Unione europea.

Secondo Ryanair, infatti, uns parte degli slot da assegnare – e che fanno gola alla compagnia irlandese – sono quelli relativi agli aeroporti di Madrid Barajas, delle Isole Canarie e Baleari.

«Sappiamo che ci sono rotte che dobbiamo cedere per garantire la concorrenza – ha detto in una conferenza stampa a Madrid, Luis Gallego – Ci sono diverse compagnie aeree che le potrebbero operare, e Ryanair potrebbe essere una di queste». Accanto al vettore irlandese, inoltre, ci sarebbero anche altre candidate: Plus Ultra, World2Fly e Volotea.

«È compito di Bruxelles, però, determinare come garantire che i clienti non siano danneggiati dall’operazione, che sarà positiva per loro con più rotte e più possibilità di collegamento – rimarca il manager – Ne è un esempio il caso degli Stati Uniti, dove cinque grandi gruppi aerei controllano l’80% del mercato senza che ciò abbia provocato un rincaro dei biglietti. Il consolidamento non è contro i consumatori».