Gastaldi Holidays torna ai livelli pre Covid: Usa, Maldive e Golfo Persico al top

Gastaldi Holidays conserva il suo core business nei viaggi su misura negli Usa e cresce su Maldive e Golfo Persico. Il tour operator registra una crescita a doppia cifra rispetto al previsto e si allinea ai livelli di fatturato e passeggeri pre-pandemia.

Volano le richieste per Australia e Polinesia – soprattutto per i viaggi di nozze – e su due mete che rappresentano delle novità della programmazione per l’operatore, quali paesi del golfo e Maldive, che stanno ottenendo un buon riscontro sia sull’estate che per il prossimo autunno inverno. Anche la Sardegna, introdotta dallo scorso inverno nella programmazione, segna una crescita importante e positiva. In generale, la tipologia di viaggio più richiesta dalla clientela sono i viaggi tailor made della durata media di 8/9 giorni. Il segmento nozze rappresenta una fetta importante della clientela – il 34% – ma a fare da traino sono gli individuali. Tengono le prenotazioni in advance booking, anche se l’estate ha portato a un incremento dei last minute per richieste di soggiorno nei picchi di stagione

«L’andamento prenotazioni è stato molto buono fino a fine marzo, per poi rallentare tra aprile e maggio – nota Luca Battifora, ad e managing director Bhtm Srl – Gastaldi Holidays Srl – Oggi le vendite sono ripartite con slancio su due assi paralleli: da un lato riceviamo richieste last minute per le vacanze estive e dall’altro c’è una crescita rilevante della domanda per l’autunno-inverno prossimi e per il 2024».

«Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti sugli Emirati Arabi – prosegue Battifora – e soprattutto sulle Maldive, che rappresentano per noi una novità. Sulla destinazione abbiamo investito con accordi commerciali preferenziali su due strutture: Furaveri Island e Kagi Maldives. Il punto di forza della nostra programmazione risiede nella possibilità di mantenere sempre aperte le prenotazioni; lavorando a ciclo continuo non abbiamo periodi di blackout il che ci rende flessibili, per soddisfare le esigenze di un cliente sempre più evoluto».